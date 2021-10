Mohamed Salah Numéro un mondial – Jurgen Klopp a-t-il raison ?

Après avoir marqué deux prétendants au but de la saison pour Liverpool en Premier League au cours du mois d’octobre, Mohamed Salah a rapidement été salué par son manager, Jürgen Klopp, comme étant le meilleur attaquant du football mondial.

L’affirmation a été plus crédible que d’habitude en raison du fait que Cristiano Ronaldo joue dans une tenue de Manchester United inférieure et que Lionel Messi est de mauvaise humeur au Paris Saint-Germain, où il doit partager la vedette avec Neymar et Kylian Mbappe.

Cependant, cela fait-il automatiquement du roi égyptien de Liverpool le buteur le plus meurtrier du jeu, ou existe-t-il d’autres prétendants dignes au trône? Nous examinons ici les statistiques de l’attaquant de Liverpool ainsi que celles de ses plus proches rivaux.

Les fans de Liverpool ronronnent à propos de Salah depuis des années, l’Égyptien étant injustement négligé lorsqu’il s’agit d’être salué comme le meilleur joueur de la planète.

Mohamed Salah – Le meilleur du monde ?

Affaire pour le roi égyptien gouvernant le monde

Il est sûr de dire qu’après la campagne décevante de Liverpool la saison dernière, Mohamed Salah a commencé celle-ci comme un possédé. Cela est démontré dans ses statistiques, où après les huit premiers matchs de la saison, il performait systématiquement bien au-dessus de ses notes xG prédites en ce qui concerne à la fois les buts marqués (xG attendu : 5,73 réel : 7) et l’enregistrement des passes décisives (xG attendu : 2,5 réel : 4).

Il ne se passe pas une semaine sans que Salah ne soit choisi par des pronostiqueurs de paris et des experts des médias pour l’ajouter à son total de buts, les parieurs sportifs le soutenant ainsi jusqu’au bout. De plus, les buts qu’il marque sont techniquement merveilleux, comme la course et le tir labyrinthiques qui ont mené à son but contre Manchester City à Anfield le 3 octobre. Tout cela signifie qu’à la fin de la saison, bon nombre de ces meilleurs pronostiqueurs de paris et leurs les adeptes se retrouveront avec le sourire aux lèvres, ayant prédit que Mo serait en tête des classements et peut-être à la recherche d’un nouveau contrat lucratif loin du Merseyside.

Robert Lewandowski – Machine à buts polonaise

Il n’a peut-être pas les pieds rapides et la ruse de Salah, mais personne ne peut contester les prouesses de Robert Lewandowski, qui a fait gonfler le filet 41 fois en Bundesliga la saison dernière. Au moment d’écrire ces lignes, il est déjà sur la bonne voie pour égaler ou mieux ce nombre ce trimestre. Il y aura toujours l’argument selon lequel le football allemand n’est pas aussi fort que l’élite anglaise ou espagnole, mais il ne peut toujours y avoir aucun doute sur les références de but du Polonais.

Il y a toute une série d’attaquants à travers l’Europe qui espèrent élever suffisamment leur niveau pour devenir la prochaine grande superstar du sport.

Karim Benzema – Dans Du Froid

Pendant longtemps, Benzema a joué le second violon de Cristiano Ronaldo au Real Madrid et il a été exclu de l’équipe nationale française en raison de problèmes en dehors du terrain. Mais tout cela a changé pour lui, et il est désormais l’homme principal de la capitale espagnole en plus d’être de retour dans les bons livres de Didier Deschamps.

Il reste une figure de division parmi les fans, certains l’aimant et d’autres moins, mais après huit matchs en Liga, il a neuf buts dans le sac. Faut-il en dire plus !

Federico Chiesa – Nouveau venu sur le bloc

Il était sans aucun doute la trouvaille de l’Euro 2020, où ses courses bizarres et son contrôle du ballon stellaire ont aidé l’Italie à pleuvoir sur le défilé de l’Angleterre. À seulement 23 ans, il est déjà l’homme principal de la Juventus et mène une équipe ordinaire à des résultats impressionnants, tels que leur triomphe en octobre sur la Roma de Jose Mourinho.

Erling Haaland – Sur la voie de la grandeur

Il est apparu pour tout le monde qu’Erling Haaland obtiendrait un transfert de rêve dans l’un des clubs d’élite européens à la fin de la saison dernière, mais au lieu de cela, il est resté au Borussia Dortmund, un club qu’il semble répugner à laisser derrière lui. Sa décision jusqu’à présent semble porter ses fruits, puisqu’il est dans les buts et que son marché monte en flèche dans le processus. Quelqu’un viendra-t-il le chercher en janvier ? Ne comptez pas.