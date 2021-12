Mohamed Salah se léchera les lèvres pour augmenter le nombre de buts contre Newcastle, Liverpool se rapprochant de la 2000e victoire en Premier League

Tout porte à croire que Liverpool battra Newcastle en Premier League jeudi soir.

Les Reds en forme, qui sont deuxièmes du tableau avant le match, affrontent leurs adversaires en difficulté, qui font tout leur possible pour éviter la chute redoutée, en direct sur talkSPORT.

Liverpool cherche à rester en contact avec les dirigeants de Manchester City

Newcastle est sans victoire lors de ses 25 dernières visites à Anfield. Ce n’est qu’à Old Trafford qu’ils ont une course sans victoire plus longue

Mais ce n’est pas seulement le formulaire qui suggère que le résultat ne sera rien de moins qu’une victoire pour Liverpool, qui enregistrera sa 2 000e victoire de haut niveau s’il y parvient.

Historiquement, Newcastle a un mauvais bilan à Anfield à l’époque de la Premier League, perdant lors de ses 25 derniers déplacements à Liverpool depuis les avoir battus lors de leur première visite en avril 1994.

Klopp a également un bilan sonore contre les Magpies. Il a perdu son premier match contre eux en décembre 2015, mais Liverpool est invaincu depuis ses neuf derniers matchs.

Le récent record du manager de l’opposition Eddie Howe contre Liverpool n’est pas trop brillant non plus. Depuis sa dernière victoire contre eux en décembre 2016, Howe a perdu ses six dernières apparitions en Premier League.

Cela devrait être assez facile à trois points pour Liverpool si les choses se passent selon le formulaire

Howe a perdu sur un score total de 19-1 lors de ces six matches contre Liverpool

La défense de Newcastle devra faire face à toutes sortes de menaces offensives, mais le principal danger de Liverpool sera sans aucun doute Mohamed Salah.

Salah est sans doute dans la forme de sa vie avec 21 buts en 22 matches de club cette saison, et il va se lécher les lèvres contre un club contre lequel il a un bon bilan.

En fait, il n’a pas de meilleur bilan en Premier League contre aucune autre équipe à Anfield, marquant un but – un à chaque fois – lors de ses quatre matches à domicile contre Newcastle.

Salah a marqué ou aidé un but lors de chacune de ses 14 dernières apparitions en Premier League, juste un de moins que le record de 15 de Jamie Vardy établi entre août et décembre 2015.

Quel temps ce serait pour Newcastle de mettre fin à ce hoodoo.

Écoutez le commentaire complet de Liverpool vs Newcastle en direct sur talkSPORT, coup d’envoi à 20h

Salah se léchera les lèvres avant la visite de Newcastle à Anfield jeudi