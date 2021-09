Mohamed Salah serait le remplaçant parfait de Kylian Mbappe au PSG, déclare Danny Murphy, mais le roi égyptien “ne semble pas mécontent à Liverpool”

Mohamed Salah pourrait être une cible pour le Paris Saint-Germain l’été prochain, déclare Danny Murphy, qui affirme que le roi égyptien est l’un des seuls joueurs assez bons pour remplacer Kylian Mbappe.

Cependant, l’ancienne star des Reds pense que l’ailier est toujours engagé dans le club du Merseyside et pourrait signer un nouveau contrat dans les prochains mois.

Salah est un acteur clé depuis qu’il a rejoint les Reds à l’été 2017

Salah pourrait être envisagé par le PSG en remplacement de Mbappe, qui devrait quitter le club pour le Real Madrid l’été prochain à l’expiration de son contrat.

Depuis plusieurs saisons maintenant, Salah est sans doute le joueur le plus important de Liverpool avec d’innombrables contributions de buts vitaux depuis sa première saison en 2017.

Il a également commencé cette saison en pleine forme, avec deux buts en trois matchs, et même s’il mérite peut-être une augmentation de salaire, il est peu probable qu’il reçoive les chiffres que certains des autres grands joueurs de la Premier League gagnent.

S’il ne reçoit pas le salaire qu’il souhaite, qui, selon certains rapports, est d’environ 500 000 £ par semaine, il peut alors chercher à déménager ailleurs.

Liverpool reste bloqué dans des pourparlers avec Salah et veut le lier à un nouvel accord à long terme.

Alors que Liverpool a engagé un certain nombre de ses stars clés de la première équipe dans un nouveau contrat, Salah et Mane n’ont pas encore signé de nouveaux termes

L’ancien milieu de terrain de Liverpool, Murphy, pense que Salah n’est “pas le genre de personne” à causer des problèmes dans les coulisses avec des exigences salariales farfelues.

Cependant, avec des doutes sur son avenir à long terme, il admet qu’il y aura un candidat de premier plan évident pour son prochain club.

S’exprimant lors de l’émission White and Jordan de lundi, Murphy a déclaré à talkSPORT: «Mo Salah n’est pas le genre de personne qui va commencer à exiger le double de ce que les autres gagnent au club de football.

« Je serais très surpris si c’était le cas, mais ne dites jamais jamais.

« Si Mbappe part l’été prochain, le PSG voudra remplacer Mbappe par une superstar capable de marquer des buts. Il n’y a pas mieux que Salah.

Mbappe devrait rester au PSG pendant un an de plus avant de partir pour un transfert gratuit vers le Real Madrid

« J’espère que non [that he would want to leave for PSG], c’est très difficile pour moi de donner une perspective là-dessus car, est-ce que je quitterais jamais Liverpool pour aller au PSG ? Non, car Liverpool est mon équipe.

“Mo Salah dans le passé, il y a eu des rumeurs sur le fait de vouloir jouer en Espagne. Mais si vous parlez de jouer en Espagne pour réaliser un rêve d’enfant, c’est très différent d’être avide d’argent.

« Salah n’a pas l’air mécontent, il semble quand on le regarde jouer qu’il est encore plein de haricots, plein d’énergie, plein d’appétit et de désir.

«Il ne ressemble pas à un joueur qui s’ennuie d’où il est, qui a perdu son désir d’être le meilleur.

«Il le regarde à nouveau. Cela ne me surprendrait pas si dans les deux prochains mois cet accord [his new Liverpool contract] est fait.”

Salah a marqué 127 buts en 206 matchs pour Liverpool

Alors que le club n’a pas apporté beaucoup de noms dans la fenêtre de transfert d’été, n’ayant signé qu’Ibrahima Konate du RB Leipzig, il a été extrêmement actif pour lier ses joueurs à des contrats à long terme.

Les stars de la première équipe Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Alisson, Virgil Van Dijk, Andrew Robertson et Harvey Elliot ont tous écrit sur de nouveaux accords ces dernières semaines.

Pour toutes les personnes impliquées dans le club, elles espèrent désespérément qu’un accord avec Salah sera bientôt conclu, car les spéculations sur son départ ne feront qu’augmenter à mesure qu’un nouveau contrat n’est pas signé.

