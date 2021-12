Mohammed Ben Sulayem remplace Jean Todt à la présidence de la FIA · .

Les membres de la FIA ont élu Mohammed Ben Sulayem comme nouveau président de la FIA suite à l’élection d’aujourd’hui à l’assemblée générale.

Ben Sulayem a battu son adversaire Graham Stoker pour devenir le premier président non européen de la FIA en 117 ans d’histoire de l’organisation.

La campagne de Ben Sulayem a obtenu 62 % des voix, a confirmé son équipe dans un communiqué, ce qui signifie qu’il a obtenu le droit de remplacer le président sortant de la FIA, Jean Todt, qui a démissionné aujourd’hui après avoir effectué trois mandats complets à ce poste.

Après une campagne menée sous le slogan de » FIA pour les membres « , Ben Sulayem a été considéré comme le candidat offrant un plus grand écart par rapport à la gouvernance de Todt, dont son adversaire, Stoker, a été vice-président pour le sport tout au long du mandat du Français.

« Je suis vraiment honoré d’être élu président de la FIA », a déclaré Ben Sulayem dans un article sur les réseaux sociaux. « Merci beaucoup à vous tous. Je suis touché par la confiance que vous avez placée en moi et en l’équipe et nous nous engageons à gouverner dans l’intérêt de tous les membres.

« Je voudrais également rendre hommage à Jean Todt pour son leadership au cours des 12 dernières années et féliciter Graham Stoker pour sa campagne. Nous sommes impatients de travailler avec tous ceux qui cherchent à améliorer cette Fédération que nous aimons tous. »

Dossier : Qui est le nouveau président de la FIA Mohammed Ben Sulayem ?Ancien pilote de rallye, le citoyen des Émirats arabes unis, Ben Sulayem, a remporté le championnat des rallyes du Moyen-Orient à 14 reprises entre 1986 et 2002 et a participé à plusieurs épreuves du championnat du monde des rallyes au début des années 90, remportant plusieurs victoires de classe dans la catégorie Groupe N.

En dehors de sa carrière de pilote, Ben Sulayem avait précédemment siégé au Conseil mondial du sport automobile de la FIA et avait terminé un mandat en tant que vice-président de la FIA pour le sport, avant de devenir vice-président de la mobilité et du tourisme de 2013 à 2017.

Le mandat de 12 ans de Todt en tant que président a été largement considéré comme un progrès pour l’organe directeur. Il s’est avéré un leader moins controversé que son prédécesseur Max Mosley et a réalisé des progrès en particulier dans les domaines de la sécurité et de la promotion d’un sport automobile plus durable.

Cependant, la série la plus importante de l’instance dirigeante, la Formule 1, a été secouée par la fin controversée de son championnat dimanche. Cela a conduit Todt à persuader la FIA de livrer un « exercice d’analyse et de clarification détaillé » sur les événements de la finale d’Abou Dhabi, qui sera désormais l’une des premières priorités de Ben Sulayem.

