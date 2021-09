Mohanlal renouvelle son partenariat avec Shrikumar Menon, pour travailler sur Mission Konkan

in

Le duo acteur-réalisateur était auparavant censé travailler ensemble sur Randamoozham, basé sur le Mahabharata. (Facebook/Mohanlal)

La superstar du cinéma malayalam Mohanlal collaborera à nouveau avec le réalisateur VA Shrikumar Menon, cette fois pour Mission Konkan. La star de Bollywood Randeep Hooda jouera un rôle central dans le film, selon les rapports.

Shrikumar avait officiellement annoncé Mission Konkan – un film d’époque historique – l’année dernière. Le film suit la vie des ouvriers du chantier naval de Malabar, ou Mappila Khalasis. Le film multilingue sera tourné en hindi et en malayalam, puis doublé dans d’autres langues du sud de l’Inde.

Mission Konkan marquera la deuxième sortie de Shrikumar en tant que réalisateur avec Mohanlal après le thriller fantastique Odiyan en 2018. Cette première sortie ne s’est pas déroulée comme prévu pour le duo avec les critiques et le public qui ont filmé le film, qui a également explosé au box-office. Cependant, cela n’a pas empêché Mohanlal de donner une seconde chance à Shrikumar.

Le duo acteur-réalisateur était auparavant censé travailler ensemble sur Randamoozham, basé sur le Mahabharata. Cela a créé beaucoup de battage médiatique après que les cinéastes ont annoncé que Randamoozham serait le film le plus coûteux à réaliser en Inde, avec un budget stupéfiant de 1 000 crores de roupies. Cependant, le projet n’a jamais décollé pour plusieurs raisons.

Le retard a incité l’écrivain MT Vasudevan à se retirer du projet. Shrikumar a également suscité la controverse ces derniers mois, en particulier à propos de ses retombées avec son ami de longue date Manju Warrier.

Dans une plainte adressée au directeur général de la police du Kerala de l’époque, Warrier avait allégué que Shrikumar avait tenté de la diffamer sur les réseaux sociaux en menant des campagnes organisées et avait également menacé ses amis. Elle a également allégué que le directeur utilisait des chèques en blanc signés par elle pour détourner de l’argent de ses économies. Elle a soumis des preuves numériques avec sa plainte.

Côté travail, Mohanlal a terminé le tournage de Bro Daddy. Un autre film avec 12th Man, la compagnie de Jeetu Joseph, est en cours de production. Mohanlal a également un film avec Shaji Kaila, dont le tournage commencera à partir d’octobre.

