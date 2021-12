Mohit Jain est le nouveau président de l’INS

Mohit Jain de The Economic Times a été élu vendredi président de l’Indian Newspaper Society (INS) pour 2021-2022, succédant à Lakshmipathy Adimoolam de Health and Antiseptic. K Raja Prasad Reddy de Sakshi a été élu vice-président lors de la 82e assemblée générale annuelle de l’INS. Rakesh Sharma d’Aaj Samaj a été élu vice-président et Tanmay Maheshwari de […]

Mohit Jain de The Economic Times a été élu vendredi président de l’Indian Newspaper Society (INS) pour 2021-2022, succédant à Lakshmipathy Adimoolam de Health and Antiseptic.

K Raja Prasad Reddy de Sakshi a été élu vice-président lors de la 82e assemblée générale annuelle de l’INS. Rakesh Sharma d’Aaj Samaj a été élu vice-président et Tanmay Maheshwari d’Amar Ujala a été élu trésorier.

Mary Paul est la secrétaire générale de la société. S’exprimant lors de l’AGA, Adimoolam a observé qu’en raison de la diminution du lectorat, des publicités et de graves perturbations dans la circulation des journaux et des magazines, les maisons de presse ont été obligées de prendre des mesures extrêmes telles que la réduction du nombre de pages et la fermeture d’éditions.

Les coûts de production des journaux, a-t-il souligné, sont élevés et le produit doit être tarifé de manière appropriée. Adimoolam a également appelé à des négociations collectives avec les sociétés internationales de médias sociaux qui, selon lui, enlevaient une grande partie des revenus.

