Moi et d’autres allons éliminer les non-conservateurs dans le GOP [VIDEO]

À tout moment, il y a 435 membres de la Chambre des représentants. Et il varie de l’extrême droite à l’extrême gauche et tout le reste. Mais maintenant que Donald Trump contrôle le GOP, certains membres du parti insistent sur le fait que tous les représentants du parti sont d’extrême droite.

Kevin McCarthy a largement évité le fait que 13 républicains ont voté pour le projet de loi sur les infrastructures de Joe Biden. Les fous du GOP, cependant, ne l’ont pas fait. Lors d’une récente assemblée publique, Madison Cawthorn a déclaré que lui et son groupe élimineraient les non-conservateurs du GOP.

Le représentant de Caroline du Nord a affirmé :

«Et, vous savez, il y a un effort concerté d’environ 40 ou 50 d’entre nous pour essayer d’éliminer les membres non conservateurs du parti républicain ou simplement les pousser plus à droite. Et donc, il y a un effort en cours, mais le parti national dit : « Oh non, vous ne pouvez pas faire ça, vous devez vous éloigner. » Mais je n’y crois pas, alors je soutiens plusieurs opposants qui vont contre les titulaires républicains. Parce que ces gens contre qui je m’oppose ne sont pas des républicains. Ils ne sont républicains que de nom.

Les démocrates vont avoir du mal à garder le contrôle de la Chambre en 2022. Mais cela deviendra plus facile si le GOP présente des candidats plus extrémistes comme Cawthorn ou Marjorie Taylor Greene.

Voir un extrait des commentaires de Cawthorn ci-dessous, avec l’aimable autorisation de Patriot Takes :

Madison Cawthorn dit que son groupe de 40-50 veut « éliminer les membres non-conservateurs du Parti républicain » et qu’il commencera à soutenir les principaux opposants aux titulaires du GOP. pic.twitter.com/8fyAze1xTn – PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) 16 novembre 2021

