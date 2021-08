Moi, mon piano, et apprendre à être moins que parfait

Une partie du numéro de loisirs de The Highlight, notre maison pour des histoires ambitieuses qui expliquent notre monde.

Il y a quelques années, mon mari Matt m’a proposé un piano numérique pour mon 41e anniversaire. Un piano numérique est comme un clavier, sauf que les touches sont lestées et que cela ressemble plus à jouer sur un vrai piano que sur le Casio que vous auriez pu avoir dans le coin de votre chambre à l’adolescence. Matt savait que j’avais pris des cours de piano quand j’étais enfant, mais j’avais arrêté en septième année, juste à l’âge où l’idée de passer le samedi matin à l’école de musique a commencé à me paraître moins attrayante que, disons, d’aller au centre commercial.

J’étais prêt pour un piano numérique, mais sceptique – c’était un cadeau vraiment extravagant, et je n’étais pas sûr que j’allais en jouer si souvent. Mais Matt était persistant. Il m’a rappelé que j’avais mentionné par hasard que je voulais à nouveau jouer du piano, mais pour moi, je l’avais évoqué de la même manière que je pourrais dire avec désinvolture que je voulais essayer le parachutisme, c’est-à-dire que c’était quelque chose que je voudrais jamais vraiment donner suite. Pourtant, quand il a suggéré que nous allions dans un magasin de musique juste pour regarder, j’ai accepté. Au Guitar Center, nous en avons trouvé un qui semblait, eh bien, parfait. Je me suis assis et je l’ai testé. “D’accord,” dis-je. “Allons s’en approprier.”

Nous l’avons acheté et installé dans mon bureau. J’ai acheté des partitions — des trucs classiques qui semblaient à peu près au même niveau où j’étais quand j’avais arrêté de jouer, et un livre de chansons rock et pop « faciles ».

Matt collectionne les guitares et en ramasse souvent une et commence à gratter les Beatles ; Je pense qu’il avait en tête qu’une fois que j’aurais un piano, nous serions capables de faire du duo, comme d’autres duos célèbres de mari et femme tels que Sonny et Cher, John et Yoko, Beyoncé et Jay-Z. … Vraiment, notre potentiel était infini.

Mais j’étais rouillé – très rouillé – et j’avais reçu une formation classique, ce qui signifiait que j’étais plus à l’aise pour lire de la musique que pour jammer. Après quelques interprétations douloureuses de «I Wanna Hold Your Hand», j’ai abandonné et le piano s’est assis, pour la plupart intact, dans le coin de mon bureau pendant les deux prochaines années.

De plus, j’étais trop occupé pour me consacrer à un véritable hobby ; l’idée d’avoir un passe-temps – quelque chose que je faisais juste pour le plaisir que cela m’apportait – semblait presque déroutante. Vous voulez dire que je pourrais faire des choses qui n’étaient pas une sorte de bousculade secondaire ou une tentative d’influence sur les réseaux sociaux ? Je pouvais faire quelque chose qui était… juste pour moi ?

J’avais fait des tentatives timides au fil des ans pour m’adonner à divers passe-temps, principalement liés à l’artisanat comme le tricot, le point de croix et même la peinture par numéros, comme moyen de me détendre et de me détendre. Rien de vraiment coincé; J’ai toujours une écharpe à moitié finie que j’ai commencée il y a plus de 20 ans, qui a emménagé avec moi dans pas moins de 10 appartements, et un contenant de rangement en plastique marqué « POINT D’AIGUILLE » qui contient un cercle à broder, divers motifs et du fil — comme si un jour je serais inspiré pour finir l’écharpe et/ou trouver comment faire un point de croix quelque chose de plus compliqué qu’un patron destiné aux enfants.

Mes méthodes de décompression et de relaxation sont donc restées inchangées : yoga, lecture, regarder la télévision.

J’avais assez à faire, me dis-je. Il ne servait à rien d’ajouter autre chose à mon assiette qui allait probablement me stresser.

J’ai commencé à prendre des cours de piano en deuxième année grâce à un programme de musique dans ma ville. Les cours avaient lieu dans une classe de musique au lycée, et les cours se terminaient toujours alors que je me frayais un chemin dans les couloirs. Quelques années plus tard, à l’âge de 10 ans, je me suis inscrite à un programme de musique du samedi au New England Conservatory qui comprenait des cours particuliers de piano, un cours de théorie musicale et une chorale. Il y avait des niveaux et des évaluations et des récitals où nous devions jouer de mémoire les morceaux que nous avions appris. Le programme se prenait extrêmement au sérieux. Lors de mon évaluation de fin d’année, quand j’avais 11 ans, mon professeur de piano a écrit : « Un bon travail, a fait la transition entre essayer d’en faire juste assez pour s’en sortir et se préparer adéquatement pour la performance ». (« Se préparer adéquatement » était ce qui comptait comme un éloge.)

Mon professeur ne s’était pas trompé – je n’avais généralement pratiqué que par pure obligation, ou lorsque ma mère m’a cajolé pour que je m’assoie au baby-grand que nous avions hérité de mon arrière-grand-mère, qui était toujours légèrement désaccordé.

Je souffrais du cliché classique de l’enfant surdoué d’être à la fois perfectionniste et de m’attendre à ce que tout me vienne facilement, car beaucoup de choses me sont venues facilement. Mais être capable de comprendre quelque chose rapidement n’est pas la même chose que de le maîtriser, et j’avais tendance à perdre tout intérêt une fois que ce que je faisais devenait un peu difficile, et donc j’étais plutôt bon dans beaucoup de différents des choses. J’avais arrêté le ballet quand nous sommes arrivés aux pointes parce que c’était trop dur, et j’étais un bon nageur mais pas un bon nageur, et ainsi de suite.

En vieillissant, je me suis demandé s’il s’agissait de paresse ou, d’une manière détournée, de la réapparition de mes tendances perfectionnistes : je ne voulais pas m’engager pleinement dans quelque chose, vraiment tout donner à quelque chose, parce que si je le faisais et que je n’était toujours pas le meilleur ? Mieux vaut quitter le navire avant de faire un effort réel.

En avril 2019, j’ai eu un bébé et le piano est devenu encore plus une réflexion après coup alors que je devenais obsédée par les problèmes d’allaitement et les couches de merde et que j’essayais de l’endormir; l’idée d’avoir un « passe-temps » était la chose la plus éloignée de mon esprit. Quelques mois seulement après que j’ai arrêté d’allaiter et que j’ai recommencé à me sentir humaine (j’allais dîner dehors ! Avec des amis ! Et ne pas avoir peur d’avoir à pomper !), nous sommes entrés en confinement. J’avais du temps libre que je n’avais jamais eu auparavant, et j’avais besoin de choses pour le remplir. J’ai appris à jouer au mah-jongg. J’ai lu tous les livres de Bridgerton. J’ai un peloton. Je n’avais pas l’impression de devoir me lancer dans une quête d’amélioration personnelle, mais j’essayais également d’éviter l’anxiété et la dépression, et trouver des activités qui n’étaient pas catastrophiques semblait important. Puis, en mars dernier, une femme d’un groupe parental local auquel j’appartiens sur Facebook a annoncé qu’elle cherchait quelqu’un pour lui enseigner le piano, et une autre personne a répondu avec le nom et le site Web du professeur de harpe de sa fille, qui enseigne également le piano.

À ce moment-là, nous étions confinés depuis plus d’un an. Je travaillais et j’avais un mémoire à paraître dans quelques mois, mais mes nuits étaient généralement libres après avoir mis mon fils au lit – et, bien sûr, il y avait la question du clavier coûteux assis dans le coin de mon bureau , me narguant. Mon fils, qui avait maintenant presque 2 ans, avait compris comment l’allumer et adorait taper sur les touches. Au moins quelqu’un tire un peu de plaisir de cette chose, pensai-je à chaque fois qu’il marchait joyeusement vers lui et commençait à marteler. Peut-être, pensais-je, que des leçons de piano étaient ce dont j’avais besoin.

J’ai commencé les cours avec Emma quelques semaines plus tard sur Zoom. “Je n’ai pas pris de cours depuis littéralement 30 ans”, ai-je dit en guise d’introduction, “donc je n’ai aucune idée de comment cela va se passer.” Même en le disant, j’ai réalisé que je me qualifiais, préparant Emma à mes imperfections. Nous avons commencé par des gammes et des arpèges, puis j’ai eu un livre de sonatines que j’avais acheté quand j’ai eu le piano, et nous avons décidé de travailler à partir de là. Elle en a choisi un du compositeur Anton Diabelli pour commencer. Prudemment, j’ai parcouru les premières lignes avec elle, jouant chaque main individuellement, choisissant les notes une par une. Je pouvais encore lire la musique, ce qui était rassurant, même s’il y avait des notes que je ne connaissais plus de vue. Je me suis retrouvé anxieux alors que j’essayais de les comprendre rapidement. Respire, pensai-je. C’était juste une leçon de piano. Personne d’autre ne regardait ; personne d’autre ne s’en souciait. C’était juste moi.

« J’essaierais de m’entraîner 15 à 30 minutes par jour », m’a dit Emma, ​​« mais bien sûr, tout ce que vous pouvez gérer ira bien. » J’ai hoché la tête. Je pourrais sûrement gérer 15 minutes par jour ?

Il s’est avéré que je pouvais gérer 15 minutes par jour. Je pouvais aussi gérer 30 minutes par jour, et parfois, je pouvais gérer 45 minutes par jour. J’ai commencé à pratiquer la nuit, après que mon fils soit allé au lit, et je me suis retrouvé à attendre ce moment avec impatience. C’était le moment où je n’étais pas sur mon téléphone, mais c’était aussi le moment où je pouvais brancher des écouteurs et être totalement, complètement immergé dans le piano.

Pratiquer maintenant, en tant qu’adulte, était complètement différent de ce que j’avais pratiqué quand j’étais enfant. Dans la mesure où je me sentais obligé de pratiquer, c’était une obligation envers moi-même – pas envers quelqu’un d’autre. La répétition m’a calmé ; passer en revue des éléments délicats dans chaque pièce que j’apprenais était incroyablement satisfaisant. J’ai aussi découvert que j’adorais écouter les morceaux que j’apprenais et suivre sur la partition — il y avait quelque chose de presque religieux là-dedans, comme si je suivais le texte hébreu à la synagogue. Je ne prévois jamais de jouer pour un public, je ne le monétise en aucune façon, je ne le fais pas pour autre chose que le pur plaisir et la satisfaction de me voir m’améliorer dans quelque chose uniquement pour le plaisir d’obtenir mieux à ça.

À ma grande surprise, à 44 ans, j’ai un vrai hobby. Je ne fais pas (encore) de duo avec mon mari, mais j’ai récemment acheté la partition de la ballade rock de Roxette « Fading Like a Flower », qui a une mélodie de piano digne du ver des oreilles et une guitare entraînante, donc je ne voudrais pas exclure quoi que ce soit.

Doree Shafrir est une écrivaine et podcasteuse dont le travail a été publié dans le Cut, le New York Times, Slate et ailleurs. Ses nouveaux mémoires, Thanks for Waiting: The Joy (& Weirdness) of Being a Late Bloomer, ont été publiés en juin par Ballantine Books.