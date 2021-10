Moi, si j’étais Cholo, j’alignerais le duo Suárez-Griezmann

30/09/2021 à 23:19 CEST

La vengeance, dit-on, se sert froide. Nous ne connaissons pas la température à laquelle le duo Suárez-Griezmann sera désormais (nous devinons que l’Uruguayen aura chaud) mais ce que nous savons, c’est que les deux meurent d’envie pour le duel de samedi contre Barcelone. Moi, si j’étais Cholo, je n’y penserais pas et j’entrerais dans le onze à tous les deux.

Peu de joueurs de la Liga ont une telle opportunité de se justifier comme celle que l’Uruguayen et le Français apprécieront. Non pas parce qu’ils n’ont rien à prouver, que ni le matador ni le champion du monde n’en ont besoin ; mais oui car ils ont laissé leur ex par la porte de derrière, l’un en colère et l’autre avec la conscience inquiète de celui qui sait qu’il a déçu. Et comme le football (comme la vie) est une histoire d’émotions, si j’étais Cholo, je les alignerais tous les deux samedi.

A Barcelone, l’ex, ses jambes tremblent. C’est une équipe condamnée, en attente de la poussée finale défendue par des vétérans qui étaient tout et des promesses qui ne sont toujours (presque) rien. Dans une telle vitrine, l’expérience de Súarez et Griezmann, ainsi que l’autre football que l’Atlético de Simeone connaît si bien, semblent fondamentales. C’est pourquoi moi, si j’étais Cholo, je parierais sur un alignement avec les deux.

Morbid a sa place dans le football. Plus si possible dans ce sport sans rythme qui a perdu en spectaculaire et donc en émotions. Et un club comme l’Atlético, qui en sait beaucoup sur les sentiments, ne doit pas échapper à la morbidité mais l’ajouter à sa cause. C’est ce qu’attendent les milliers de followers qui assisteront au Wanda Metropolitano. Je n’en doute pas : moi, si j’étais le Cholo, je les mettrais tous les deux.

Et nous n’oublions pas le dernier mais non le moindre ingrédient. Il s’agit bien sûr de Ronald Koeman. Le Néerlandais n’a pas fait assez pour retenir Suárez (il l’a plutôt poussé) et, bien qu’il ne puisse pas faire grand-chose, le départ d’Antoine n’a pas trop pleuré non plus. Les deux voudront marquer et cela, en plus d’être très morbide, signifierait au revoir aux Néerlandais. Objectifs avec règlement. Chaud, non ? Répétez avec moi : moi, si j’étais le Cholo…