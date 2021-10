La voix bourrue mais douce et profondément soul de Johnnie Taylor a orné des dizaines de grands morceaux au cours d’une longue carrière d’enregistrement, chez Stax Records, puis plus tard chez Columbia et Malaco. En octobre 1973, après sept ans de superbes enregistrements Stax déjà à son nom, il a fait le Billboard Hot 100 avec un autre d’entre eux, « Cheaper To Keep Her ».

À ce moment-là, Johnnie avait déjà marqué pas moins de 20 singles dans les charts R&B, dont trois n ° 1 et tous sauf un pour Stax. Deux de ces 45 ans, « Qui fait l’amour » et « I Believe In You (You Believe In Me) », est devenu disque d’or et a atteint un large public pop. Il a suivi cette dernière chanson, écrite et produite par Don Davis, avec « Cheaper To Keep Her », écrit par Riz Sir Mack avec un style cool et claquant des doigts qui était aussi streetwise que son titre. Tellement cool, en fait, que le titre a été emprunté comme nom d’un film comique en 1981.

Traversée à pop

Le single est entré dans le classement R&B le 6 octobre sur le point de passer deux semaines au n ° 2 et, une semaine plus tard, a montré qu’il avait le potentiel pour la diffusion et les ventes de radio pop en faisant ses débuts sur le Hot 100, en tant que nouvelle entrée la plus élevée. au n°77.

L’ascension de la chanson est rapide. Il était n°57 la semaine suivante, dans le Top 40 au n°38 ensuite, puis 29, 20 et 18. Vers la fin novembre, il s’est arrêté au n°15 pendant deux semaines, comme le premier Ringo Starr‘s « Photographier » puis les charpentiers‘ « Top Of The World » était en tête du classement.

« I Believe » et « Cheaper » figuraient tous deux sur l’album Taylored In Silk du chanteur, qui utilisait l’orthographe « Johnnie » de son nom. Cela est devenu lui-même l’un des trois premiers succès R&B, et a offert un troisième smash soul et un croisement pop du Top 40, dans « We’re Getting Careless With Our Love ». Taylor et Stax étaient sur une lancée.

