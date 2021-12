Moins d’Américains font confiance à Apple qu’à Google et Amazon – WP

Un nouveau sondage affirme aujourd’hui que moins d’Américains font confiance à Apple qu’à Google et Amazon. Les résultats montrent que 44% des personnes interrogées font confiance à Apple, contre 48% pour Google et 53% pour Amazon.

Le sondage du Washington Post a attiré l’attention sur la déconnexion de nombreux consommateurs entre les entreprises en lesquelles ils ont confiance et les produits qu’ils utilisent.

Vous trouverez tous les suspects technologiques habituels à l’intérieur de la maison de Mary Veselka à Pearland, au Texas. Il y a son iPhone, un iPad fourni par l’école pour sa jeune fille et les dernières boîtes livrées par Amazon. La mère à temps plein a un compte Facebook actif et un compte TikTok, et assise dans son salon se trouve un haut-parleur Echo, son assistant vocal Alexa toujours prêt à ajouter des articles à sa liste de courses ou à éteindre les lumières.

Comme de nombreux Américains, la vie quotidienne de Veselka est saturée de produits et services proposés par les grandes entreprises technologiques, payants et gratuits. Et comme de nombreux Américains, elle ne fait simultanément pas confiance aux entreprises ou aux personnes qui les dirigent en ce qui concerne les problèmes de confidentialité, mais ne peut pas non plus simplement s’en débarrasser. Elle n’aime pas la façon dont Facebook collecte ses données personnelles pour cibler les publicités, ni le type de vidéos que YouTube propose à son enfant, et elle soupçonne que ses appareils sont toujours à l’écoute.

« Nous y allons en sachant que nous ne pouvons pas vraiment leur faire confiance, mais je ne pense pas que nous puissions éviter de l’utiliser », a déclaré Veselka, 30 ans, à propos de sa technologie. « J’ai essayé d’abandonner Facebook pendant un certain temps. … Ce n’est tout simplement pas quelque chose que vous pouvez faire tout en maintenant une vie sociale régulière.