Moins d’anges déchus potentiels en Asie

Par Annalisa Di Chiara et Ian Lewis

Au 31 octobre, le nombre d’entreprises les plus exposées au risque de perdre leur notation d’investissement – ​​les anges déchus potentiels (PFA) – est tombé à 12, contre 19 le 30 septembre. Cette baisse fait suite au changement de la perspective de l’Inde (Baa3 stable) à stable. de négatif début octobre. La moyenne à long terme est de 12 depuis 2008. Six entreprises basées en Inde ont quitté la liste. Cinq des sociétés sont des sociétés pétrolières et gazières liées au gouvernement dont les perspectives sont devenues stables à la suite de l’action souveraine, reflétant la propriété de l’État ou des liens étroits avec le gouvernement.

Sur les cinq sociétés, trois sont des émetteurs liés au gouvernement (GRI)—Oil and Natural Gas Corporation Ltd. (ONGC) (Baa3 stable), Oil India Limited (OIL) (Baa3 stable) et Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) (Baa3 stable). Nous avons stabilisé les perspectives d’Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (Baa3 stable) car ses notations intègrent notre attente du soutien du gouvernement indien (Baa3 stable) via ONGC. La notation de Petronet LNG Limited (Baa3 stable) s’est également stabilisée suite aux actions de notation sur des contreparties clés, dont IOCL et BPCL (Baa3 négative).

Néanmoins, les perspectives sur les notations de BPCL restent négatives et reflètent l’incertitude concernant sa propriété, sa structure de capital, ses liquidités et son contrôle de gestion étant donné le processus en cours du gouvernement pour vendre sa participation dans la société. En conséquence, BPCL reste sur la liste des anges déchus potentiels.

Le producteur de ciment UltraTech Cement Limited est la sixième entreprise basée en Inde à quitter la liste potentielle des anges déchus. Les notations de la société sont plafonnées à la notation souveraine de l’Inde. En conséquence, nous avons confirmé sa notation d’émetteur à Baa3 et changé la perspective de stable de négative, en ligne avec la perspective de notation souveraine.

Les anges déchus potentiels représentent environ 5 % des entreprises de la catégorie investissement. Il s’agit d’une baisse par rapport au sommet de 9,7 % (ou 20 entreprises) atteint au plus fort de la pandémie en 2020. Les effets de la pandémie s’atténuent et la reprise économique prend forme, soutenant une baisse des anges déchus potentiels.

Cinq entreprises sont devenues des anges déchus depuis le début de la pandémie au début de l’année dernière. En 2020, il y avait quatre anges déchus—Motherson Sumi Systems Limited (Ba1 stable), E Mart Inc. (Ba1 négatif) Zhuji State Owned Assets Management Co., Ltd. (Ba1 stable) et Zijin Mining Group Company Limited (Ba1 stable ). En octobre 2021, Lanzhou Construction Invt (Hldg) Grp Co Ltd (Ba1 négatif) est tombée en territoire à haut rendement.

Cela porte le total à cinq anges déchus depuis janvier 2020, similaire au nombre enregistré pendant la crise des matières premières au cours des deux années 2015 et 2016. En mars 2020, le fournisseur indien de pièces détachées Motherson Sumi Systems Limited (Ba1 stable) a rétrogradé reflétait principalement la vulnérabilité aux changements de sentiment du marché et des dépenses de consommation. Le positionnement de l’entreprise dans la catégorie de notation Baa3 était déjà faible avant le stress des marchés induit par la pandémie.

La plupart des anges déchus restent dans l’espace à haut rendement. Le nombre d’entreprises passant du haut rendement à la catégorie investissement reste relativement faible en Asie. Mais, une fois tombées, la plupart des entreprises sont restées en territoire à haut rendement, en grande partie dans la catégorie Ba1/Ba2. Quelques-uns ont été encore plus dégradés. Sur les 30 anges déchus en Asie depuis 2008, seules deux sociétés, Shanghai Huayi (Group) Company (Baa3 stable) et Kia Corporation (Baa1 stable), sont revenues à la catégorie investissement.

Les 12 anges déchus potentiels ont environ 28 milliards de dollars d’obligations en circulation ; environ 3,2 milliards de dollars sont dus d’ici la fin de l’année 2022 (sur la base de la première date de vente). Le refinancement serait probablement plus coûteux pour ces sociétés si leur notation était dégradée à haut rendement. De plus, les investisseurs providentiels déchus ont le potentiel d’évincer les entreprises les moins bien notées, ce qui augmenterait les coûts du service de la dette et le risque de refinancement pour certaines de ces entreprises. Ce scénario entraînerait une différenciation du crédit, le risque de refinancement des entreprises les plus faibles et à fort effet de levier étant susceptible d’augmenter.

D’un point de vue régional, environ 45% des anges déchus depuis 2008 étaient des entreprises basées en Chine. Plus récemment, des entreprises basées en Inde ou en Corée ont également contribué à la liste des anges déchus depuis 2019.

