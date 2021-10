Moins d’approvisionnement en charbon des filiales de CIL laisse les unités thermiques de Damodar Valley Corporation sans stock

Les trois centrales DVC de l’État, dont Bokaro, Chandrapura et Koderma, n’ont pas produit suffisamment d’électricité pour alimenter régulièrement l’État.

Moins d’approvisionnements en charbon de Eastern Coalfields (ECL), Bharat Coking Coal (BCCL) et Central Coalfields (CCL) ont laissé 3 des 7 centrales thermiques de Damodar Valley Corporation sans stocks de charbon à la tête des centrales. Mais les sept centrales à charbon totalisant une puissance installée de 5 750 MW disposent d’un stock moyen de plus de 4 jours.

La situation s’est produite puisque la centrale thermique de Durgapur de 210 MW de DVC a un stock de 25 jours contre son exigence normative de 20 jours. D’autres centrales dont Bokaro TPS (500 MW), Koderma TPS (1 000 MW) et Durgapur Steel TPS (1 000 MW) ont des stocks de charbon de 3 jours, 2 jours et 1 jour respectivement. La TPS de Chandrapura de 500 MW, la TPS de 2 340 MW de Mejia et la TPS de 1 200 MW de Raghunathpur n’ont pas de stock de charbon dans leurs centrales.

Les approvisionnements quotidiens des centrales électriques des mines d’ECL, BCCL et CCL sont faibles et Mejia TPS a l’approvisionnement le plus élevé à 28 000 tonnes par jour, suivi de Koderma à 15 000 tonnes par jour, Raghunathpur 10 000 tonnes par jour, Durgapur Steel TPS 7 000 tonne par jour et Bokaro TPS 5 000 tonnes par jour au 25 octobre. Les approvisionnements ont été arrêtés à Durgapur TPS car il a plus de stock que l’exigence normative.

Un responsable de DVC a déclaré sous couvert d’anonymat que bien que les sept TPS soient tous situés dans des zones houillères, DVC est l’une des compagnies d’électricité qui a le plus souffert de la pénurie de charbon. Jharkhand a été l’État le plus touché avec une panne de courant maximale, car ses approvisionnements dépendent de la génération DVC et NTPC. Les trois centrales DVC de l’État, dont Bokaro, Chandrapura et Koderma, n’ont pas généré suffisamment d’électricité pour alimenter régulièrement l’État.

Selon les instructions du Centre, DVC a acquitté ses 1 200 crores de roupies à Coal India (CIL) en septembre pour s’approvisionner régulièrement en charbon. Mais les approvisionnements ont été contrariés, empêchant le générateur d’électricité de produire régulièrement de l’électricité malgré l’objectif donné par le ministère de l’Énergie en août d’atteindre 90 % de PLF sur les 61 % de PLF dans lesquels les centrales fonctionnaient, a déclaré le responsable.

Cependant, il n’était pas prévu de détourner le charbon du TPS de Durgapur de 210 MW, disposant de 25 jours de stock de charbon au 25 octobre, vers les plus grandes unités thermiques de DVC, bien que les stocks de charbon, selon les instructions du ministère de l’Énergie, devaient être réglementés à 26 TPS en septembre qui disposait de stocks régulateurs de plus de 15 jours. Cela a été annoncé pour libérer 1 77 000 tonnes de charbon.

DVC a conclu un accord d’achat d’électricité à long terme avec les états discoms du Pendjab, de l’Haryana, du Madhya Pradesh, du Jharkhand, de Delhi, du Karnataka, du Kerala et du Bengale occidental.

