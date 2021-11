Moins de 1 kg de poids et 16 Go de RAM dans un ordinateur portable qui a tout pour résister au meilleur | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

LG vend un modèle de portable ultraléger qui se vante de son poids, ou plutôt de son absence. C’est le LG Gram et Amazon propose une de ses versions.

Les ordinateurs portables doivent avant tout être polyvalents, et ils sont après tout conçus pour les transporter d’un endroit à un autre. Par conséquent, l’étape est l’une des caractéristiques clés lors de l’achat d’un, en particulier dans le haut de gamme.

Si ce que vous recherchez est un ordinateur portable de type ultrabook avec le poids le plus bas possible, le MacBook Air est une référence claire, mais il y en a un autre qui le surpasse de loin dans son domaine : le LG Gram, qui pèse moins de 1 kg et dont le prix est désormais considérablement réduit sur Amazon Espagne, à seulement 999 euros.

Pesant à peine 1 kg, ce portable ultraléger est parfait pour le travail. Equipez-vous d’un Intel Core i7 et de 16 Go de RAM, en plus de Windows 10.

C’est une véritable aubaine, car en plus de peser moins de 1 kg, il dispose d’un processeur Intel Core i7 de dernière génération -le onzième- et également de 16 Go de RAM, les performances qu’il promet sont donc plus qu’exceptionnelles.

Il est vrai que les ventes successives du MacBook Air avec le processeur M1 l’ont rendu encore moins cher, même si si vous travaillez avec des applications Windows, le LG Gram est une option meilleure et plus légère.

Il présente un autre avantage clé, à savoir qu’il est déjà livré avec Windows 11 préinstallé, vous pouvez donc profiter de toutes les actualités de ce système d’exploitation sans avoir à mettre à jour Windows 10.

Voici ses principales spécifications techniques :

Taille de l’écran : 14″ Poids : 999g Processeur : Intel Core i7-1165G7 Carte graphique : Intel Iris Xe Mémoire RAM : 16 Go DDR4 Stockage : 1 To SSD Système d’exploitation : Windows 11

La capacité de stockage est un autre avantage clé. Avec rien de plus et rien de moins que 1 To, il a tout ce dont vous avez besoin, installez des applications ou téléchargez des fichiers volumineux.

C’est sans aucun doute l’un des meilleurs ordinateurs portables pour les professionnels, pour travailler n’importe où, aussi bien au bureau qu’à la maison.

