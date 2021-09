Moins de 13 kilo-octets, c’est ce que prennent tous ces jeux Web javascript amusants : la taille n’a pas d’importance | Jeux

in

Les jeux d’aujourd’hui pèsent lourd, mais tous les jeux vidéo n’ont pas besoin de gigaoctets pour être bons. Ce site web propose un concours dans lequel sont présentés des jeux aux poids ridicules, mais qui incluent une section artistique, sonore et mécanique comme n’importe quel jeu vidéo.

Internet est un endroit merveilleux, même s’il faut visiter les bons sites. Cet espace mondial a des millions de coins et recoins sur lesquels cliquer et certains mènent à des événements avec des raisons vraiment curieuses.

JS13KGames est un site qui organise un concours depuis 2012 et s’adresse aussi bien aux développeurs professionnels qu’aux utilisateurs maîtrisant HTML5 et JavaScript.. L’axe central du concours tente de créer un jeu qui pèse moins de 13 kilo-octets.

Ce chiffre n’est rien. Les jeux d’aujourd’hui pèsent des centaines de gigs et chaque gig équivaut à 1 048 576 kilo-octets. Il est clair que c’est là que se situe la difficulté, de créer un jeu avec du son, des graphismes et qui soit, logiquement, jouable.

La plupart peuvent penser que ces jeux seront merdiques, mais la réalité est différente. Après en avoir essayé plusieurs, le sentiment général est qu’il y a un très haut niveau. Beaucoup ont des mécanismes assez démodés, certains sont simples, mais tous sont divertissants..

Ce ne sont pas des jeux destinés à gagner le GOTY, mais ils sont parfaitement jouables depuis n’importe quel navigateur et, en plus, ils peuvent nous faire passer du temps à nous divertir. À l’heure actuelle, il y a 223 jeux présentés cette année. Les plus intéressants sont :

L’espace entre nous Le Las Space Bender Gardez votre espace Mars: Courte aventure Space Huggers Space Wallaby Temporal Rift Galaxy Rider Max Damage: Crisis Mode

La chose intéressante est que vous pouvez aller en 2012 pour voir les jeux qui ont été présentés cette année-là. Le montant est bien moindre, seuls 61 jeux ont été présentés au total. La qualité de beaucoup d’entre eux est également bonne et il y en a d’intéressants.

Aussi, si vous souhaitez donner votre avis, vous pouvez également voter pour les jeux que vous aimez le plus. Bien entendu, il faudra avoir un compte sur GitHub. Le vote fonctionne comme suit : deux jeux sont présentés au hasard, ils sont testés et celui qui vous a le plus plu est voté.

L’initiative est vraiment curieuse et se traduit par une grande bibliothèque de jeux vidéo à apprécier dans des moments de loisirs ou de blocage mental. J’ai dit, ne vous attendez pas à un jeu de nouvelle génération, beaucoup de ces titres sont de la catégorie indie.