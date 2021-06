Moins de 48 heures pour l’un des grands changements récents de la DGT | Moteur

David Beckham et Ed Sheeran ont été vus en train de rire ensemble lors du match Angleterre vs Allemagne (Photo: .) David Beckham et Ed Sheeran ont été aperçus en train de profiter du match Angleterre vs Allemagne Euro 2020 ensemble dans la Royal Box à quelques mètres d’Ellie Goulding. Les deux stars faisaient partie […] More