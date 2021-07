Moins de chemins de fer des collèges ont accusé les étudiants après le changement du titre IX de Trump, selon une analyse ⋆ 10z viral

La procédure régulière pour les étudiants universitaires s’est légèrement améliorée après que l’administration Trump a promulgué l’année dernière un règlement du titre IX visant à uniformiser les règles du jeu entre les accusateurs et les accusés sur le campus, selon un nouveau rapport de la Foundation for Individual Rights in Education (FIRE).

Pour protéger ces gains contre la procédure réglementaire naissante de l’administration Biden sur le titre IX, FIRE et deux autres groupes juridiques demandent à la Cour suprême le droit de défendre le règlement de l’administration Trump dans de multiples contestations judiciaires.

FIRE a analysé les politiques disciplinaires des collèges pour le titre IX, d’autres inconduites sexuelles et infractions non sexuelles dans les 53 meilleurs collèges du pays, selon le classement de US News et World Report.

Quarante-quatre collèges ont obtenu une note « D » ou « F » dans au moins une politique disciplinaire, garantissant aux étudiants pas plus de quatre des 10 garanties que FIRE considère comme essentielles à une procédure régulière, telles que le contre-interrogatoire et « le temps de se préparer avec des preuves. ” C’est en baisse par rapport aux 49 du rapport de l’année dernière.

Le nouveau règlement du titre IX a été une aubaine pour les étudiants accusés d’inconduite sexuelle dans un cadre contrôlé de manière plausible par le collège, avec seulement cinq collèges dans le décompte de FIRE obtenant une note d’échec pour une procédure régulière dans ces procédures.

Mais dans l’ensemble, l’enseignement supérieur d’élite n’a pas intégré ces protections renforcées dans d’autres politiques disciplinaires.

Plus de 7 écoles sur 10 ont obtenu une note d’échec pour les procédures régulières dans les cas d’inconduite sexuelle non liés au titre IX, tels que les agressions sexuelles hors campus. Les six écoles privées qui ont également échoué sur des cas non sexuels – Rice University, Boston University, Northwestern, Georgetown, MIT et Notre Dame – n’ont pas répondu aux requêtes Just the News.

Notre Dame est le pire collège d’élite d’Amérique en matière de procédure régulière dans le classement FIRE, offrant une forme limitée de « droit d’appel significatif » en tant que seule garantie de procédure régulière en dehors des cas du titre IX.

Sur plus de 150 politiques examinées pour le rapport, aucune n’a obtenu la note « A » – plus de 8 des 10 garanties de procédure régulière. L’Université Cornell et le Georgia Institute of Technology étaient en tête du classement avec des notes « B » pour les trois politiques.

« De nombreuses institutions sont passées du statu quo déjà déroutant et injuste d’avoir deux systèmes disciplinaires avec des règles différentes – un pour l’inconduite sexuelle et un pour toutes les autres inconduites – à trois systèmes de ce type, ajoutant simplement un autre ensemble de règles pour l’inconduite sexuelle régies par la nouvelles réglementations du titre IX », a déclaré FIRE dans un communiqué sur le rapport.

La défense par le gouvernement de « loi controversée … peut être moins que sincère »

Le groupe des libertés civiles s’est joint à Speech First et à l’Independent Women’s Law Center la semaine dernière pour contester une décision qui les empêchait d’intervenir dans un procès dans le Massachusetts contre le règlement Trump Title IX.

Parce qu’ils soutiennent que plusieurs dispositions du règlement sont «exigées» par le premier amendement et le 14e amendement, leurs intérêts n’étaient même pas représentés par l’administration Trump, qui a simplement soutenu que le règlement était «compatible» avec les principes constitutionnels.

En adoptant la norme étroite de la Cour suprême pour le harcèlement sexuel entre élèves, le ministère de l’Éducation a apporté un “changement de cap important” par rapport à sa pratique précédente consistant à interpréter au sens large le harcèlement sexuel et à utiliser des directives non contraignantes pour faire appliquer ses interprétations, selon la pétition.

Pourtant, la 1ère cour d’appel des États-Unis a confirmé la présomption selon laquelle l’administration Biden «représenterait de manière adéquate» les intérêts des trois groupes juridiques dans la préservation de la réglementation.

Cette présomption est en contradiction avec les précédents de deux autres cours d’appel susceptibles d’examiner les poursuites en cours contre le règlement, le DC Circuit et le 9th Circuit, ont indiqué les groupes.

“La division du circuit ici est particulièrement gênante car elle est ouverte à l’exploitation par des justiciables qui pourraient être intéressés à éviter des intervenants potentiels”, et portera plainte dans des circuits qui refusent systématiquement la participation de parties dont les intérêts ne sont pas représentés par le gouvernement.

La pétition cite un récent avertissement d’un autre juge fédéral sur les aspirations politiques des procureurs généraux des États, dont la défense d’«une loi impopulaire ou controversée… peut être moins que sincère», en particulier lorsque les plaignants sont «politiquement influents».

Si la Cour suprême maintient le 1er circuit, cela mettra les tribunaux « dans la position regrettable d’avoir à peser dans quelle mesure le tiraillement des considérations politiques affecte la stratégie de litige d’une entité gouvernementale ».

Les groupes ont souligné le rejet par le 3e circuit de la présomption de représentation adéquate en permettant aux Petites Sœurs des Pauvres de défendre les exemptions du mandat de contraception de l’administration Trump contre une contestation de la Pennsylvanie et du New Jersey. L’organisation catholique a gagné l’affaire l’année dernière.

Alors que la déclaration de FIRE indique que l’administration Biden a “à plusieurs reprises mal interprété, critiqué et menacé” la réglementation de son prédécesseur, la pétition ne mentionne pas le rôle démesuré que l’ancien vice-président a joué dans la politique du titre IX de l’administration Obama.

C’est Biden qui a jeté les bases des documents d’orientation il y a plus de dix ans, puis a nommé cette année le responsable du ministère de l’Éducation qui a cherché à les faire respecter dans son ancien travail.

En tant que directrice du Bureau des droits civiques pendant le second mandat d’Obama, Catherine Lhamon a menacé de couper le financement fédéral aux collèges qui n’abaissaient pas les normes de preuve et d’adopter des politiques qui traitent les accusateurs plus favorablement que les étudiants accusés. Les changements qui en ont résulté dans les collèges à travers le pays ont provoqué des centaines de poursuites par des étudiants accusés.

Lorsque l’administration Trump a publié le règlement au printemps dernier, Lhamon a affirmé qu’il ramènerait les victimes « au mauvais vieux temps… quand il était permis de violer et de harceler sexuellement des étudiants en toute impunité ».

Lors de sa récente audience de confirmation au Sénat, Lhamon a nié que le règlement du titre IX exige une « présomption d’innocence », même si le règlement dit à plusieurs reprises que les collèges doivent observer une « présomption de non-responsabilité », le terme administratif désignant l’innocence.