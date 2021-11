Moins de pétales plus d’épines ! Le prix des roses monte en flèche ; Voici ce qui cause la forte hausse des taux de Rose

Malgré de lourdes pertes, les commerçants espèrent que les prix pourraient baisser au cours de la prochaine saison des mariages (Photo: Représentant / .)

Les roses desi rose vif sont restées largement absentes des marchés aux fleurs de la ville du Gujarat. D’autre part, le prix des roses a également grimpé en flèche à Rs 800 le kilogramme grâce aux pertes subies en raison du verrouillage provoqué par le covid, de la deuxième vague de covid-19, de l’éclosion possible de la troisième vague et de la mousson erratique. Les agriculteurs de Charotar, un endroit où les roses fleurissent en grande quantité, continuent de subir une série de pertes en raison des facteurs mentionnés ci-dessus.

S’adressant à Indianexpress.com, Ghandhyam Chauhan du village de Real dans le district d’Anand a déclaré que les producteurs de roses ont subi la plupart des pertes en raison des fortes pluies qui ont frappé la région en octobre. Juste au moment où les agriculteurs sortaient des pertes de covid, la pluie a frappé la région et a affecté le rendement, a-t-il ajouté. La situation était si mauvaise que les champs qui produiraient 50 kilogrammes de roses pendant la période de Diwali chaque année produisent à peine un kilogramme cette saison, a déclaré Chauhan s’adressant à Indianexpress.com. Les agriculteurs du village de Rel qui possédaient environ 50 bighas de fermes de roses ne pouvaient même pas faire face aux dépenses quotidiennes.

Les agriculteurs ont déclaré que les ventes de fleurs avaient été assez bonnes pendant deux mois à Shravan et Navratri, avec des ventes allant jusqu’à Rs 200 par kg. Après cela, les prix des roses sont passés à 1 000 Rs le kg dans les grandes villes. Sur le marché aux fleurs de Vadodara, les commerçants gardent en fait les pétales de rose pour les guirlandes – au prix de 100 Rs. Les guirlandes de souci sont vendues jusqu’à 50 Rs par pièce. Le prix du souci est de 50 Rs le kg, tandis que les roses sont vendues jusqu’à 500 Rs le kg.

Un commerçant s’adressant exclusivement à Indianexpress a déclaré: «Nous ne sommes pas en mesure de donner des roses en vrac aux clients car elles sont extrêmement chères. Les clients ramassent généralement un mélange de fleurs en vrac (souci et roses) avec les guirlandes mais nous ne sommes pas en mesure de les donner cette fois-ci.

Cultiver des graines de ricin à la place

Cette année a été terne pour de nombreux agriculteurs. Les agriculteurs vivant à environ 40 kilomètres du village de Rel à Anand ont même dû sauter la saison des roses cette mousson et ont plutôt semé des graines de ricin cette saison, a déclaré Kanu Rathod. Rathod a en outre ajouté que les producteurs de roses du village ont décidé de sauter un an ou deux après avoir subi de lourdes pertes causées par le verrouillage de Covid-19. La deuxième vague qui a frappé le pays ainsi que la possibilité d’une troisième vague ont laissé les agriculteurs anxieux. Cela les a tous amenés à ne pas planter de roses pendant la mousson cette année.

Les prix sont si élevés !

Les roses périssent rapidement et doivent donc être cueillies la nuit et transportées au marché tôt le matin. Les fleurs de rose perdront de leur valeur si elles ne sont pas cueillies et emportées sur le marché avant 4 heures du matin. Et d’après les prix, les clients ordinaires n’opteront pas pour les roses, tout comme les commerçants qui achètent également un stock minimum, a ajouté Rathod.

Commerçants pleins d’espoir ; les prix peuvent baisser

Malgré de lourdes pertes dues à la mousson et au covid, les commerçants espèrent toujours que les prix pourraient baisser au cours de la prochaine saison des mariages. D’ici décembre, espérons-le, les prix devraient baisser et la saison des mariages reprendra jusqu’en février, a déclaré un commerçant à l’Indian Express.

