Moins de pratique lors des week-ends de qualification Sprint inquiète Tsunoda · .

Yuki Tsunoda craint que le nouveau format de qualification Sprint de la Formule 1 prenne un temps précieux d’entraînement aux pilotes débutants sur des circuits inconnus.

La Formule 1 a déjà réduit les essais du vendredi d’un total de trois heures à deux cette année. Le nouveau format Sprint Qualifying, qui sera utilisé sur trois courses cette année, verra l’une de celles remplacée par une séance de qualification.

Deux des trois tours de qualification Sprint auront lieu à Silverstone et Imola, sur les pistes Tsunoda et les autres recrues Mick Schumacher et Nikita Mazepin ont déjà couru. Cependant, le troisième doit se tenir à Interlagos et au Brésil, ce qui est nouveau pour tous les trois.

Tsunoda a déclaré qu’il approuve l’expérience avec un nouveau format, mais qu’il craint de se qualifier sur un circuit inconnu après une seule heure de pratique.

«Je pense que c’est une bonne chose de faire quelque chose de différent et de stimulant», a-t-il déclaré. «Je pense qu’une course de sprint est l’une des bonnes idées.

«Mais je dirais la première course de sprint [at] Silverstone, pour moi, c’est bien, mais en début d’année, le premier plan était de faire une course de sprint au Brésil, je pense.

«Pour moi, c’est bien de faire une course de sprint, mais en tant que recrue, par exemple au Brésil, je n’ai jamais piloté et je pense aussi que la plupart des recrues n’y ont pas roulé. Et si nous avons une course de sprint, nous n’avons pas d’essais libres deux ou trois. Nous n’avons qu’un seul essai libre, et cela va directement aux qualifications. Donc, en tant que recrue, c’est une situation un peu difficile.

«Donc Silverstone pour moi c’est bien, j’y ai déjà roulé et j’y ai beaucoup d’expérience, donc pour moi je le soutiens et j’ai hâte d’y être. Mais si c’est comme une piste que je n’ai jamais conduite, je m’attends à ce que ce soit un peu plus difficile. Mais pour moi, je soutiens définitivement la course de sprint de Silverstone et j’ai vraiment hâte d’y être.

