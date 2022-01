moins ne peut pas plus de liberté

L’industrie de la cryptographie a vu l’opportunité d’une vie cette année lorsque OnlyFans, une plate-forme connue principalement pour son contenu pour adultes, a annoncé qu’elle interdirait le contenu sexuellement explicite. L’industrie de la crypto et du porno représente ensemble une fusion très rentable qui vient de commencer.

Le monde des méthodes de paiement a une histoire d’hypocrisie, de contrôle et de morale, et il a tendance à ne rien soutenir en rapport avec le travail du sexe.

Apparemment, plus tôt dans l’année, OnlyFans avait décidé de fermer tous les contenus sexuellement explicites en raison de la pression des banques et des processeurs de paiement. Il y a eu un énorme contrecoup et l’interdiction a été levée quelques jours après son annonce, affirmant que la plate-forme avait « obtenu les garanties nécessaires » auprès des banques.

Le fondateur et PDG de la plateforme a déclaré à Time que les banques refusaient de traiter les paiements liés au contenu pour adultes.

« OnlyFans est synonyme d’inclusion », ont-ils déclaré, mais ils avaient essayé de se distancer de l’industrie du porno, intéressés par le lancement d’un service de streaming, qui n’autorise pas le contenu pour adultes.

Les méthodes de paiement sont un fardeau pour les créateurs de porno du monde entier depuis des années. Leurs revenus sont souvent soumis à des fonds gelés, à des pertes énormes, et comme les travailleuses du sexe sont peu protégées et soutenues, elles doivent faire très attention à ne pas être soumises à des escroqueries et à d’autres dangers.

Ainsi, l’anonymat et les portefeuilles numériques sécurisés vont très bien avec cette industrie. Naturellement, de nombreux créateurs et producteurs ont commencé à voir une réponse en crypto.

Les crypto-monnaies ne sont pas les seules à avoir mauvaise réputation

Cristobal Medoza, producteur et co-créateur d’une grande chaîne porno argentine appelée ‘My Bad Reputation’ était l’un des nombreux à avoir adopté la cryptographie pour trouver une stabilité financière et plus d’opportunités. Il nous a donné des commentaires d’initiés sur son expérience personnelle, nous permettant de jeter un coup d’œil à l’industrie où les gens aiment consommer mais essaient de ne pas soutenir.

De nouvelles plates-formes émergent reliant l’industrie du porno et de la cryptographie. Une grande niche pour toutes les parties si elle réussit, elle doit être simple, sûre et bien exécutée.

C’est une démystification à double sens : le nombre de consommateurs de pornographie est extrêmement élevé. Si les plateformes de contenu pour adultes sont liées aux crypto-monnaies, cela pourrait devenir une limite explosive à l’adoption par le grand public.

Medonza a expliqué que les principales plateformes pornographiques ont déjà adopté les crypto-monnaies (payant en Bitcoin et USDT), ce qui contraste avec d’autres services de paiement proposés qui sont très restrictifs et leur utilisation comporte trop de complications et d’inconvénients.

Cependant, de nombreuses petites plateformes de contenu pour adultes n’utilisent toujours pas la cryptographie, et cela devient un problème majeur qui entraîne des frais énormes pour convertir l’argent des créateurs en actifs numériques.

Mendoza a ajouté que les créateurs de pornographie sont souvent touchés par les banques, qui, selon lui, ont fermé les comptes de nombreuses personnes et gelé leurs fonds en découvrant que leurs revenus étaient liés à du contenu pour adultes.

Il a commenté les rares jours d’interdiction du contenu pour adultes d’OnlyFans, affirmant qu’une multitude de nouvelles plates-formes pornographiques avaient commencé à apparaître, essayant de s’emparer de cette grande partie d’un marché très rentable.

Il y aura toujours quelqu’un qui participera à ce marché car il génère d’énormes profits. Au final, OnlyFans a pris du recul car ils savaient qu’ils perdraient trop d’argent et que d’autres prendraient rapidement leur place.

Mendoza a déclaré que sa chaîne de contenu pour adultes reçoit ses paiements via Binance, et c’est devenu une excellente option car « on ne se demande pas d’où viennent les revenus, il n’y a pas de problèmes de type ou de moralité avec la façon dont nous gagnons de l’argent « , plus vous pouvez facilement l’échanger.

En plus d’utiliser les crypto-monnaies comme meilleur moyen de paiement, cela lui a également permis, ainsi qu’à son co-créateur, de faire des investissements par le biais du trading et de la manipulation.

Il y a beaucoup de gens dans l’industrie qui ne savent pas encore comment utiliser les crypto-monnaies comme outil de paiement et de gestion. Je crois que [ellos] ils bénéficieraient grandement de la crypto … les frais sont bas, il y a un contrôle total sur ses revenus.

Il a mentionné qu’il existe de nombreux nouveaux projets prétendant lier l’industrie du contenu pour adultes à la cryptographie, mais certains sont des escroqueries et les créateurs doivent être prudents et commencer à se renseigner sur la cybersécurité.

Capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie à 2,1 billions de dollars sur le graphique quotidien | Source : TradingView.com