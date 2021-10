Mois de la sensibilisation à la cybersécurité : pourquoi les MPME doivent intensifier leurs efforts numériques pour assurer leur croissance future

Jusqu’à présent, de nombreuses petites entreprises ont envisagé des solutions de cybersécurité principalement en tant que coûts supplémentaires moins pertinents pour l’entreprise.

Technologie pour les MPME : L’adoption de la technologie a pris une importance considérable pour les MPME au cours des dernières années, tandis que Covid n’a fait que renforcer le besoin urgent pour ces entreprises de faire évoluer leurs opérations sur le plan technologique. Par conséquent, l’adoption a pu s’accélérer dans les opérations back-end et front-end ou destinées aux consommateurs, y compris les logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, l’approvisionnement des marchandises, la gestion des entrepôts, le suivi de la livraison des marchandises, l’automatisation de l’atelier, le service client, les sites Web ou les applications. , etc.

Alors qu’octobre est globalement marqué comme le Mois national de sensibilisation à la cybersécurité pour renforcer la cyber-résilience, les petites entreprises ont largement été incapables de renforcer leurs forces en matière de cybersécurité. En fait, la croyance dans les micro et petites entreprises est qu’elles ne sont pas assez grandes pour être ciblées par les pirates ou les spammeurs. Pour la plupart des PME, la cybersécurité commence par un pare-feu et se termine par une solution antivirus. Cela rend extrêmement facile pour les attaquants d’entrer dans leur réseau. Jusqu’à présent, de nombreuses petites entreprises ont envisagé des solutions de cybersécurité principalement en tant que coûts supplémentaires moins pertinents pour l’entreprise.

« La cybersécurité est souvent considérée comme un centre de coûts par la plupart des entreprises. Les PDG doivent commencer à penser différemment et arrêter d’essayer de mesurer le retour sur investissement des investissements en cybersécurité. Une cyberattaque qui a été évitée ne peut pas être mesurée, mais l’impact en termes de perte d’actifs commerciaux critiques, d’adresses IP et d’informations sensibles est assez crucial et peut affecter la marque, la continuité des activités et la conformité de l’entreprise », Pankit Desai, Co. -fondateur et PDG de la société de cybersécurité Sequretek a déclaré à Financial Express Online.

Selon un rapport de Cisco sur la cybersécurité pour les PME publié en septembre de cette année, les cyberattaques ont coûté plus de Rs 3,5 crore pour deux PME sur trois (62%) en Inde. En fait, pour 13% de ces 62% PME, qui ont subi des cyberattaques, cela leur a coûté plus de 7 crores de roupies, tandis que dans l’ensemble, 74% des PME du pays ont subi une cyberattaque au cours des 12 derniers mois. Les dirigeants commerciaux et informatiques ayant des responsabilités en matière de cybersécurité dans plus de 3 700 PME sur 14 marchés de la région Asie-Pacifique ont été interrogés dans le rapport.

En termes de type d’impact, 73 % des PME indiennes ont déclaré avoir perdu des e-mails internes, 71 % des données sur leurs employés, 74 % des pertes liées à la propriété intellectuelle et 75 % des pertes d’informations financières. En outre, 73 pour cent de ceux-ci ont déclaré que cela avait perturbé leurs opérations, 76 pour cent ont admis que cela avait eu un impact négatif sur leur réputation, tandis que plus de 70 pour cent ont subi une perte de confiance des clients.

«Je considère que cela ressemble beaucoup à l’achat proactif d’une assurance pour nous protéger, nous et notre famille, contre les circonstances imprévues plutôt que d’attendre qu’un incident particulier se produise. Les propriétaires de PME ou les PDG doivent prendre le contrôle de la sécurité de leur entreprise et poser quelques questions critiques aux DSI, RSSI ou responsables informatiques de leurs entreprises pour savoir si l’entreprise est conforme à la cybersécurité, les technologies sont-elles utilisées de manière optimale, quelles sont les organisations ‘ Security Posture’, plus important encore, quels actifs commerciaux critiques l’entreprise doit-elle sécuriser », a ajouté Desai.

Pour beaucoup, le principal défi a été le manque de sensibilisation aux bons outils de sécurité au-delà de l’antivirus ou du pare-feu. Le défi réside également dans le manque de gestion centralisée de la cybersécurité, même si les employés doivent être davantage sensibilisés à la sécurité numérique des données de l’entreprise en évitant les publicités, les pop-ups et les logiciels malveillants injustifiés. La nécessité d’une sensibilisation accrue à la cybersécurité prend de plus en plus d’importance, car les données sont de plus en plus considérées comme du nouveau pétrole ou de l’or. « Aujourd’hui, on dit que les données sont le nouveau pétrole. J’ajouterai également que les données sont le nouvel or. L’industrie 4.0 se concentre sur les données », avait déclaré le Premier ministre Narendra Modi en s’adressant à plus de 50 000 personnes lors du « Salut Modi ! événement à Houston en septembre 2019.

« Il ne peut y avoir qu’un seul moyen de sensibiliser les PME à la sécurisation de leurs données. Cela doit être fait sur le pied de guerre collectivement à travers différents médiums et canaux. La plus grande sensibilisation doit porter sur les messages de spam et les e-mails qui sont parmi les principales raisons pour lesquelles les PME compromettent leur sécurité. Même les mesures de base telles que la protection par mot de passe, la prudence dans l’ouverture des e-mails doivent être mises en évidence au moins parmi les micro-entreprises telles que les magasins locaux ou les petits détaillants, les propriétaires d’usines, etc. Une façon pourrait être des messages de sensibilisation avant l’appel pendant un certain temps, comme Covid. messages diffusés. L’utilisation de solutions cloud ne fera pas beaucoup de différence en matière de sécurité numérique, car tout est sur le cloud aujourd’hui », a déclaré à Financial Express Online NK Goyal, président de la National Cyber ​​Security Association of India et de la Telecom Equipment Manufacturers Association of India.

Vishnu Goel, basé à Haryana, qui dirige l’unité de fabrication MMD Rail Tracks, a déclaré que les banques peuvent également jouer un rôle important pour améliorer la sensibilisation à la cybercriminalité. « Les banques peuvent organiser des séminaires séparément pour ces petites entreprises dans chaque succursale de leur région. Il pourrait y avoir des camps de sensibilisation mensuels ou trimestriels avec leurs clients commerciaux. De plus, étant donné que les banques elles-mêmes adoptent des solutions de sécurité solides et disposent également d’un vaste réseau, elles peuvent contribuer à créer le bon buzz. »

Il est important de noter qu’une stratégie nationale de cybersécurité est en phase finale d’approbation pour l’Inde, a déclaré le coordinateur national de la cybersécurité, le lieutenant général (ret) Rajesh Pant lors de la troisième édition de « ExpertSpeak », une série de dialogues organisée par Microsoft avec des experts du secteur, IANS a rapporté mercredi. Selon Pant, environ 4 millions d’attaques de logiciels malveillants sont détectées chaque jour en Inde, l’un des pays les plus cyber-attaqués au monde.

