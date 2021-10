Mois de l’histoire des Noirs : Royaume-Uni – Pas seulement pour octobre

* Il y a un autocollant que je vois sur les voitures qui dit… Un chien n’est tout simplement pas pour Noël. On peut en dire autant du Mois de l’histoire des Noirs.

L’histoire des Noirs ne se limite pas au mois d’octobre au Royaume-Uni, mais toute l’année 365 jours. Quatrième semaine du mois du Black History Month du Royaume-Uni, voici d’autres extraits du nouveau journal de 108 pages NOS RACINES Tome 2 livre, courtoisie, EURWEB.

PLUS DE NOUVELLES SUR EURWEB : Chroniques de « Femmes du mouvement » sur le combat de Mamie Till-Mobley pour la justice d’Emmett Till

NOS RACINES – Extraits

Colin Powell – 1937 – 2021 – Un officier et un gentleman

« La diplomatie, c’est écouter ce dont l’autre a besoin. Préserver votre propre position, mais écouter l’autre gars. Vous devez développer des relations avec d’autres personnes afin que lorsque les moments difficiles arrivent, vous pouvez travailler ensemble. »

NOS RACINES – Colin Powell

Pour le 28 octobre viral Atelier de dessin animé réservation – https://africa.si.edu/wp-content/uploads/tayo-workshop-FINAL.pdf

NOS RACINES Tome 2 est maintenant disponible. Des extraits du livre seront présentés sur EURWEB tout au long de ce mois d’octobre. Écrire à [email protected] pour les demandes –

TAYO Fatunla

TAYO Fatunla est un artiste de bande dessinée, un dessinateur éditorial, un écrivain et un illustrateur nigérian primé. Il est diplômé de la prestigieuse Kubert School, dans le New Jersey, aux États-Unis. et récipiendaire du prix ECBACC Pioneer Lifetime Achievement Award 2018 pour son œuvre illustrée NOS RACINES création et séries – Famous people in Black History – Il a participé au forum Cartooning In Africa de l’UNESCO qui s’est tenu à Addis-Abeba, en Éthiopie et au Cartooning Global Forum à Paris, en France et a pris part à l’exposition de bandes dessinées virtuelles Afropolitan Comics organisée par l’Institut français du Sud Afrique coïncidant avec son Festival national des arts annuel. Son image de Fela Kuti a été utilisée comme toile de fond dans la chaîne YouTube de Burna Boy, la chanson à succès méga-afrobeat « Ye ». –– www.tayofatunla.com/[email protected]/[email protected]