Moise Kean revient à la Juventus

31/08/2021

Act à 10:46 CEST

Blanchiment d’Arnau

Peu de temps après la fin du marché des transferts, le Juventus a exécuté et officialisé la manœuvre voulue pour fournir la dure marche de Cristiano Ronaldo au Manchester United 12 ans plus tard.

Prenant l’exemple du groupe mancunien, la ‘Vecchia Signora’ a retrouvé une vieille connaissance pour occuper le vide laissé par la star portugaise. Moise Kean a quitté le Everton et est officiellement devenu un nouveau joueur bianconero avec un mission semestrielle avec option d’achat obligatoire par objectifs.

Moise Kean è di nuovo a casa! ??

#WelcomeBackMoise pic.twitter.com/IqXHnxA8BY – JuventusFC (@juventusfc) 31 août 2021

Les chiffres de l’opération

L’ensemble ‘bianconero’ paiera 3 millions cette saison et 4 le suivant de clôturer ladite mission. A la fin de la saison 2022/23, ils seront obligés de rester avec le joueur contre paiement de 28 millions de plus d’euros. Votre prestation est soumise au paiement de 3 millions d’euros supplémentaires en prime.

Moise Kean a quitté la Juventus en 2019 après que la tenue « caramel » ait payé 27,5 millions d’euros aux Italiens. Au cours des deux dernières années, l’attaquant a eu une performance discrète avec les Anglais ; passer la saison dernière en prêt au PSG, gagnant une position de départ.

Rentrer à la maison

Plus précisément, Kean a joué à son époque dans la première équipe de la Juventus 21 matchs, bien qu’il n’ait pas eu de continuité et n’ait commencé que six fois. Pourtant, il a fait 8 cibles en seulement 686 minutes. La technique Massimiliano Allegri il connaît bien le footballeur de Vercelli pour avoir été son entraîneur lors de 21 matchs.

Sa meilleure campagne, la dernière à Paris, s’est terminée par 41 matchs officiels contesté, 17 buts marqués et une passe décisive. Assez bons chiffres, d’autant plus qu’il a dû partager la tête avec Neymar, Mbappé et Icardi. Sans aucun doute, la première étape de la reconstruction de la “Vecchia Signora”, une équipe qui a perdu son hégémonie inaltérable dans le football italien.