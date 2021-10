Moiseev affirme que le commerce de crypto ne sera pas interdit en Russie | Invezz

Après que la Chine a récemment introduit une interdiction de toutes les transactions et opérations cryptographiques autres que la simple possession de pièces de monnaie, beaucoup craignaient que la Russie ne soit la prochaine à faire de même. Cependant, le vice-ministre des Finances du pays, Alexei Moiseev, a récemment révélé aux journalistes que le gouvernement n’avait pas l’intention de reproduire la décision de la Chine.

En fait, il a déclaré que les citoyens achètent et continueront d’acheter des actifs numériques et d’utiliser des portefeuilles cryptographiques sur les bourses étrangères. Cependant, cela ne signifie pas que la Russie révoquera les limitations qui existent déjà. En d’autres termes, l’utilisation de crypto-monnaies pour les paiements n’est pas encore autorisée dans le pays.

Moiseev a confirmé que les colonies cryptographiques sont toujours interdites et qu’il est peu probable que les choses changent dans un proche avenir. Au moins, il n’est pas prévu d’apporter des modifications pour le moment.

La Russie n’est pas prête à convertir les crypto-monnaies en monnaie légale

La propre interdiction des paiements cryptographiques par la Russie est intervenue il y a plus d’un an, en juillet 2020. À cette époque, les législateurs du pays ont adopté une loi qui a apporté une certaine clarté réglementaire à l’industrie locale de la cryptographie. Essentiellement, il définissait le statut juridique des monnaies numériques, mais interdisait leur utilisation pour effectuer des paiements.

Le vice-ministre des Finances du pays n’était pas le seul à dire que les paiements cryptographiques n’arriveraient pas de sitôt. Il y a tout juste un mois, Dmitry Peskov, le porte-parole du Kremlin, a déclaré que le pays n’était pas prêt à autoriser Bitcoin comme monnaie légale.

Moiseev a ajouté que l’adoption des paiements cryptographiques menacerait la souveraineté financière du pays, car il serait extrêmement difficile de contrôler la masse monétaire dans le pays.

Pour le moment, l’approche russe surpasse définitivement la Chine, car le pays a récemment interdit toutes les transactions cryptographiques et même interdit l’utilisation des échanges étrangers. Les mineurs de crypto étaient déjà forcés de quitter le pays en raison de lois similaires, et maintenant, même des échanges comme Huobi, KuCoin et d’autres ont commencé à refuser des services aux utilisateurs chinois.

