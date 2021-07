Moj et ShareChat annoncent deux recrutements clés pour renforcer l’équipe de monétisation

Ratan Singh Rathore, Neha Nagpal Chatterjee

Mohalla Tech, la société mère derrière Moj et ShareChat, a embauché Ratan Singh Rathore en tant que directeur principal, pour diriger les relations avec les agences à l’échelle nationale et Neha Nagpal Chatterjee en tant que directrice pour diriger les efforts de vente directe dans la zone Est. Les dirigeants nouvellement nommés issus de divers horizons industriels apportent plus de force au voyage de monétisation, a déclaré Ajit Varghese, directeur commercial de Moj et ShareChat. “Ayant travaillé avec d’excellentes organisations Internet et médiatiques, nous sommes convaincus qu’elles ajouteront une valeur immense à notre organisation”, a-t-il ajouté.

Rathore apporte plus de 18 ans d’expérience dans la formulation de méthodologies et l’élaboration de stratégies efficaces d’achat de médias, de négociation et de planification de la mise en œuvre à la télévision, à la presse écrite, à la radio et au numérique. Neha Nagpal Chatterjee rejoint l’entreprise avec plus de 16 ans d’expérience dans l’industrie de la publicité et des médias.

Avant de rejoindre Mohalla Tech, Nagpal était associé à ByteDance en Inde. Auparavant, Rathore était le chef d’entreprise d’INCA, une société de GroupM. En plus de diriger les relations avec les agences de la marque, il chercherait également à accroître la notoriété de ShareChat et de Moj auprès de la communauté publicitaire.

« Avec un appétit accru pour les médias et le contenu numériques au sein de la communauté publicitaire, ShareChat et Moj se sont imposés comme le leader du marché dans leurs domaines respectifs. Nous sommes idéalement placés pour tirer parti de nos forces pour les marques à travers le pays au sein de l’espace linguistique indien. Les dépenses publicitaires devant augmenter considérablement dans un avenir prévisible, nous resterons à l’avant-garde de la capture de l’espace publicitaire numérique dans le pays », a déclaré Ratan Singh Rathore, directeur principal de Moj and ShareChat.

Neha Nagpal Chatterjee, directrice des ventes zone est, ShareChat et Moj ont partagé son bonheur de rejoindre l’entreprise à un moment où le marché de l’Est est en plein essor et devient rapidement l’un des marchés clés pour la publicité.

Moj compte actuellement plus de 120 millions d’utilisateurs actifs par mois, avec un temps d’utilisation moyen de 34 minutes par jour, marquant plus de trois milliards de vues par jour. ShareChat compte 160 millions d’utilisateurs actifs par mois et un temps d’utilisation moyen de 31 minutes par jour.

Lire aussi : Jeevansathi encorde à Sonam Bajwa pour sa campagne #FixYourMatchYourWay

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.