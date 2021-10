Mojang révèle Minecraft: The Wild Update, arrivant en 2022

Image : Mojang

Au cours de la diffusion Minecraft Live de cette année, Mojang a dévoilé sa prochaine grande mise à jour pour le jeu de bac à sable, d’artisanat et de survie en constante expansion.

Il s’appelle « The Wild Update » et apportera un nouveau gameplay, plus de profondeur et « beaucoup de choses amusantes » au jeu. Il y aura de la boue, des mangroves, différents types de grenouilles et de têtards, et même des bateaux avec des coffres !

Les grands espaces sont sur le point de devenir encore plus grands avec la présentation de The Wild Update ! https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/Z5zXiqROMD – Minecraft (@Minecraft) 16 octobre 2021

Prenez votre meilleur ami, une carte au trésor et votre fidèle vieux bateau… Mais qu’est-ce que c’est ? Maintenant, ce fidèle vieux bateau peut avoir un tout nouveau coffre pour transporter tout le butin de toutes ces aventures ! https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/LPWAHyhSrp – Minecraft (@Minecraft) 16 octobre 2021

Ribbit ! Ce n’est pas une grenouille dans notre gorge, mais c’est le son de la toute dernière foule à s’installer dans les biomes des marais – les grenouilles ! https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/RT0D9giA2Z – Minecraft (@Minecraft) 16 octobre 2021

Humide, humide et triste ; nous parlons de marécages, pas de nos hôtes ! Nous avons prévu des améliorations « des marais » pour ce biome, mais quelqu’un d’autre pourrait-il dire aux sorcières – nous n’avons pas envie d’une potion au visage ?! https://t.co/CPC2HxQrgE ↢ pic.twitter.com/mAyAY9PQWr – Minecraft (@Minecraft) 16 octobre 2021

Cette mise à jour inclura désormais également Deep Dark et gardien – et parce qu’il y a tellement de contenu dans cette prochaine mise à jour, elle n’arrivera qu’à un moment donné en 2022.

Nous n’avons pas pu résister à l’envie de vous donner un autre regard sur Deep Dark avec de nouvelles fonctionnalités inédites ! https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/78KbyoN0Dl – Minecraft (@Minecraft) 16 octobre 2021

Au moins, le fait de vous faufiler vous donnera une chance de lutter contre la terreur de ce nouveau biome, le Gardien ! ↣ https://t.co/CPC2Hy82Fe ↢ pic.twitter.com/sGIjRVogqJ – Minecraft (@Minecraft) 16 octobre 2021

Quant à la deuxième partie de la mise à jour Caves & Cliffs, elle arrivera dans un mois ou deux, selon les développeurs du jeu. Cette mise à jour élargira les mondes de haut en bas.

Dans Caves & Cliffs : Part II, vous atteindrez de nouveaux sommets époustouflants et découvrirez des moyens plus profonds d’atteindre le fond – littéralement ! Notre nouvelle génération mondiale sera le terrain de jeu idéal pour vos constructions magnifiques, vos aventures merveilleuses et vos histoires spectaculaires ! pic.twitter.com/WDGwsysVlT – Minecraft (@Minecraft) 16 octobre 2021

