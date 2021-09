Mojica : « Dans cette catégorie, les erreurs vous sont facturées »

Le joueur colombien d’Elche Johan mojica Il a regretté après la défaite subie par son équipe sur le terrain de Villarreal (4-1) les erreurs qu’ils ont commises et qui selon lui ont été à l’origine du résultat volumineux qu’ils ont subi. «Nous sommes venus marquer, nous étions convaincus que nous pouvions le faire et le travail que nous avions fait jusqu’à présent. La priorité était de garder sa cage inviolée mais en cette catégorie les erreurs vous facturent. C’est un apprentissage à court terme des choses qu’il faut améliorer », a-t-il déclaré.

S’adressant à Movistar La Liga, il a déclaré qu’ils avaient commencé le match “car il n’y avait pas besoin de commencer, déconcentrés”, ce qui signifiait qu’ils avaient reçu le premier but “à la première arrivée” de Villarreal. « Mais l’équipe est très positive et nous savions que nous pouvions faire match nul. J’étais convaincu que j’allais marquer et je l’ai fait, mais au final nous n’avons pas pu prendre de points. C’est un jeu à apprendre, ce qu’il faut améliorer, c’est d’être plus énergique et d’être plus sûr dans le dos », a-t-il analysé.