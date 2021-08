Mojica ouvrira le chapitre des départs

in

05/08/21 à 21:07 CEST

Marc Brugues

La semaine prochaine, Gérone fera ses débuts en Ligue 2021-22 à Montilivi contre Amorebieta. Il le fera, avec l’effectif à définir et de nombreux mouvements à clôturer. Le club espère néanmoins que d’ici samedi, les choses se passeront et que certaines des opérations qu’il a ouvertes prendront forme. En ce sens, l’un de ceux qui se rapprochent le plus de la fermeture est la sortie de Johan mojica.

Gérone finalise le transfert du joueur à Elche en échange d’environ un million d’euros. Avec un contrat uniquement pour cette saison et l’un des salaires les plus élevés de l’équipe, Gérone comprend que la seule solution est un transfert.

Mojica Il a déjà joué la seconde moitié de la saison dernière en prêt à Elche et le club d’Elche veut qu’il en soit propriétaire. La non-promotion de Gérone a fait qu’Elche a refusé de payer les 2,5 millions stipulés à l’option d’achat qu’elle avait jusqu’au 30 juin.

En Second, le prix du Colombien et le pouvoir de Gérone de demander ne sont pas les mêmes qu’en Premier et cela a signifié que, dans l’attente de quelques détails, l’accord est clôturé pour un million d’euros.