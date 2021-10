MojitoSwap DEX lancé sur KCC avec 1 000 000 de parachutages MJT pour récompenser la communauté KCS

[PRESS RELEASE – Hong Kong, China, 17th October 2021]

MojitoSwap, un échange décentralisé basé sur KCC (DEX) a été officiellement lancé. Les utilisateurs peuvent commencer à trader sur MojitoSwap à partir du 15 octobre 2021. MojitoSwap est développé par un groupe de membres de la communauté KCS, dans le but d’offrir un accès facile à l’écosystème KCC DeFi. Parallèlement à son lancement, 1 million de jetons MJT seront largués pour inciter les premiers utilisateurs.

Avec l’évolution du marché de la cryptographie, diverses applications DeFi ont été lancées pour répondre à la demande croissante des développeurs et des investisseurs. De plus, alors que les chaînes publiques soutenues par les meilleurs échanges cryptographiques sont devenues populaires, les principaux DEX comme PancakeSwap ont franchi de grandes étapes.

PancakeSwap, en tant que protocole DEX basé sur BSC, a dépassé UniSwap pour être le premier échange décentralisé, et MojitoSwap s’engage à devenir la prochaine génération de DEX basée sur l’écosystème KCC.

MojitoSwap lâchera 1 million de jetons MJT lors de son lancement. MJT (MojitoToken) est le jeton natif de MojitoSwap, avec un approvisionnement total de 100 000 000. MJT est un jeton utilitaire et de gouvernance avec des cas d’utilisation riches. Les détenteurs de MJT peuvent non seulement participer à l’extraction de liquidités et aux prêts à but lucratif, mais ont également droit à la future gouvernance de Mojito DAO.

Selon MojitoSwap, il y a au total deux séries de largages aériens. Le premier tour a déjà été lancé le 9 octobre 2021. Les utilisateurs qui ont effectué un certain nombre de transactions sur KCC avant la hauteur de bloc de 2 080 000 seront éligibles pour participer. Le largage durera six mois.

Le deuxième tour d’airdrop débutera à partir du 19 octobre 2021. Les détenteurs de KCS qui atteignent un certain nombre de jetons dans leur portefeuille KCC entre 00:00:00 le 19 octobre 2021 et 00:00:00 le 21 octobre 2021 (UTC ) sont éligibles. Les largages aériens seront annoncés dans les 7 jours ouvrables après la prise des instantanés. Veuillez visiter le site officiel de MojitoSwap pour plus de détails.

Une gamme diversifiée de fonctions devrait être lancée sur MojitoSwap dans les prochains mois, telles que Bar (Farm), Wine Pools, Cocktail Tickets et NFT, etc.

À propos de MojitoSwap

MojitoSwap est un DEX développé par un groupe de membres de la communauté KCS, et il vise à offrir un accès facile à l’écosystème KCC DeFi. L’équipe derrière MojitoSwap se compose d’experts techniques qui ont auparavant travaillé pour de grandes entreprises Internet avec une riche expérience dans le développement de blockchain, d’analystes de recherche senior qui se sont profondément engagés dans plusieurs projets de blockchain et ont une compréhension approfondie de l’écosystème DeFi, des HODLers et des premiers investisseurs de BTC. et ETH.

À propos de KCC

KCC est un projet de chaîne publique initié et construit par la communauté des développeurs de KCS et KuCoin, visant à résoudre la latence du réseau et les frais de gaz élevés d’Ethereum. Il est basé sur Ethereum et compatible avec EVM et les contrats intelligents, pour fournir aux utilisateurs et aux développeurs de la communauté une expérience blockchain plus rapide, plus pratique et moins coûteuse.

