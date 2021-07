Mola (10e) clique dans le triathlon olympique

Kristian Blummenfelt, un Norvégien de 27 ans, est le nouveau champion olympique de triathlon après une attaque dévastatrice dans le dernier kilomètre de l’épreuve, qui s’est déroulée sous une forte chaleur sur le circuit du parc marin d’Odaiba, non loin du cœur de Tokyo. Les triathlètes espagnols, acteurs importants des dernières épreuves olympiques et des séries mondiales, n’ont pas eu cette vz pertinence dans la course : Mario Mola a terminé dixième à 1’09” du vainqueur, sans possibilité d’approcher le podium ; Fernando Alarza le suivait de près (12e à 1’18”), et Javi Gómez Noya, argent en 2012, a clairement crevé dans la dernière section (25e à 2’42”).

La chaleur, l’humidité et un faux départ dans la première partie de la nage semblaient égaliser les forces parmi les favoris, qui prenaient d’extrêmes précautions. Mola et Alarza ont déjà mangé une centaine de mètres supplémentaires dans l’eau et ont dû revenir après que le faux départ ait été décrété. Les trois Espagnols ont nagé ensemble, loin des premières places d’une section qui dominait le favori a priori, le Français Vincent Luis. Sur le vélo, Mola, Alarza et Gómez Noya ont rapidement fait partie d’un troisième groupe qui s’est distancé en un peu plus d’une demi-minute qui a progressivement réduit la distance. L’effort pour traquer ceux de devant a fonctionné, mais non sans usure qui finira par faire des ravages. Avant la deuxième transition, un peloton compact et large s’était déjà formé en tête, avec tout le monde ensemble et laissant la chance des médailles entre les mains de la section à pied.

Il fallait s’occuper de Kristian Blummenfelt, le nouveau champion. Arrivé vide et déshydraté, à la limite de l’épuisement

Une fois les inconvénients de la section vélo annulés, tout a été réduit à 10 000 dans lesquels tous les favoris ont commencé ensemble. Dans ces conditions, et à ce niveau, presque tout le monde se défend bien, et Mola, par exemple, est un coureur de fond plus que remarquable pour le standard du triathlon, mais plus encore le Britannique Alex Yee, un homme avec des notes bien en dessous 14 minutes sur 5 000 sur la voie, qui s’est immédiatement placée devant la locomotive. Son rythme faisait progressivement tomber de nombreux candidats. Les Espagnols pouvaient à peine le suivre et ont rapidement dit au revoir à leurs options, d’abord Gómez Noya, puis Mola et Alarza.

Alors qu’il ne restait plus que huit unités dans le groupe de Yee, Vincent Luis avait déjà été jeté et cherchait désespérément de l’eau pour s’hydrater lors d’une journée très difficile. Puis c’est un autre classique, Jonathan Brownlee, qui s’efface. Yee avait déjà sélectionné le groupe de trois pour les médailles, mais ses plans ont commencé à mal tourner.

Il s’agissait, en plus des Britanniques, du Néo-Zélandais Hayden Wilde et du Norvégien Blummenfelt. Yee passait parfois en queue de peloton, et c’est le Norvégien qui, dès le troisième des quatre tours du circuit, commençait à donner le rythme, tandis que Mola progressait lentement, bien que loin des leaders.

L’énergie que Yee a dépensée pour faire la sélection des favoris au début de la section à pied peut finir par faire des ravages, car il n’avait plus d’essence pour répondre lorsque les choses se gâtaient. Il a réussi à sortir avec Wilde après la première attaque de Blummenfelt, mais sur le deuxième pull, le Norvégien a été laissé seul. Il s’est vidé jusqu’au bout pour franchir la ligne d’arrivée avec 11 secondes d’avance sur les Britanniques et 20 sur Wilde.

Le nouveau champion olympique a 27 ans et est un habitué de l’élite, avec 11 podiums dans les épreuves de la série mondiale. En 2017, il a terminé troisième de la Coupe du monde et il a également été champion d’Europe.

Mario Mola n’a pas caché sa déception : « Je suis choqué. Je pense que je pourrais me battre pour les médailles, mais je n’ai pas eu une bonne journée. En natation, il y avait une douzaine de rivaux de niveau supérieur, et là j’ai accumulé un désavantage qui m’a coûté la récupération. Je l’ai fait en cyclisme, mais j’ai fini par payer cette usure au début de la course à pied », a-t-il déclaré.

Gómez Noya, pour sa part, a reconnu que «ce n’était même pas ma journée proche. Je ne me suis pas senti bien », et il est parti sur l’aile si ce serait sa dernière expérience olympique :« La vérité est qu’à mon âge je ne sais pas si je serai prêt pour ça dans trois ans. Nous verrons”.