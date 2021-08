Molife Sense 510 BT Calling Smartwatch : Surveillance de la santé à votre poignet

Changer de bracelet de montre n’est plus un défi aussi. Vous pouvez améliorer votre jeu de mode avec des bracelets à dégagement rapide faciles à changer et de nombreux cadrans de montre personnalisables basés sur le cloud.

La marque locale d’accessoires mobiles et de style de vie Molife a lancé sa dernière montre intelligente, Sense 500. La marque a connu une bonne traction pour certaines de ses offres antérieures, Sense, Sense 300 et Sense 500 (lancées en mars 2021). Le dernier appareil (Sense 510 BT Calling Smartwatch) serait la première montre intelligente d’appel fabriquée en Inde dotée d’un écran IPS rond de 1,3 pouces. Il se vend à Rs 3 899 sur Amazon. Voyons ses principales caractéristiques.

Le Sense 510 est un mélange enivrant de design classique et de personnalisation. Son boîtier de montre circulaire en alliage de zinc est conçu pour compléter n’importe quelle tenue, formelle ou décontractée. Changer de bracelet de montre n’est plus un défi aussi. Vous pouvez améliorer votre jeu de mode avec des bracelets à dégagement rapide faciles à changer et de nombreux cadrans de montre personnalisables basés sur le cloud.

Le Sense 510 vous permet de prendre et de passer des appels. Vous pouvez suivre votre santé depuis votre poignet grâce aux capteurs de santé du Sense 510. De plus, oubliez les jours où connecter votre smartwatch pour la recharger était un défi. Vous pouvez dire bonjour au câble de charge magnétique. C’est simple et c’est encliquetable. Le Sense 510 est IP68 résistant à la poussière et à l’eau.

Le Sense 510 dispose également d’une fonction de contrôle de l’appareil photo/des médias ainsi que d’une fonction d’appel Bluetooth double où les consommateurs peuvent répondre et passer des appels grâce à leur port de poignet. Parmi les autres caractéristiques intéressantes, citons la fréquence cardiaque dynamique, le tensiomètre et l’indice de résistance à l’eau et à la poussière IP68. La montre est également livrée avec plus de 50 cadrans de bricolage et comprend un bracelet supplémentaire gratuit.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Affichage : écran IPS rond de 1,3 pouce

Connectivité : Bluetooth 5.0

Capteur : fréquence cardiaque en temps réel, accélérateur et podomètre

Compatibilité : Android 4.4+ et iOS 9.0+

Batterie : 220mAh

Prix ​​public estimé : Rs 3 899

