Moll gagne et Pallicer bat le record de l’île au semi-marathon Illa de Menorca

22/11/2021 à 12:41 CET

Sport.es

Ciutadella n’était pas seulement le théâtre d’un événement sportif fantastique grâce à la Mitja Marató Illa de Menorca, mais vu et vécu à la première personne le nouveau record de 21 kilomètres qui mettait en vedette l’athlète de Ferreries, Maria pallier, qui a survolé la vieille ville et est devenu le grand protagoniste d’un dimanche comme peu se souviennent avec un heure de 1:21:59. ça n’a pas échoué non plus Tòful Moll, vainqueur absolu lors du franchissement de la ligne d’arrivée avec 1:15:32.

Le soleil a accompagné la sortie en masse du semi-marathon, les 10 kilomètres et la course populaire qui a rempli la Plaza del Born de couleurs et de sport, l’épicentre de l’événement, qui est parrainé par le Fundació Foment del Turisme de Minorque et la collaboration de Mairie de Ciudadela. A 10 heures une course a commencé qui dès le départ a été marquée par le trio formé par Dani Pieres, Joan Moreno et Tôful Moll qui a pris la tête avec un rythme soutenu. Cette tendance s’est maintenue à la fin du premier tour, alors qu’ils avaient fait 10 kilomètres, alors qu’ils passaient devant la mairie. Pallicer, de son côté, s’est montré intraitable du début à la fin, conscient qu’il avait une victoire dans les jambes qui dépassait le trophée.

Moll a cassé le tonique à un peu moins de 3 kilomètres de l’arrivée, laissant derrière lui Châtain déjà Pierres, et prévalant avec un temps de 1:15:32 par 1:15:56 et 1:16:23, respectivement.

Chez les femelles, Pallicer a établi le nouveau meilleure note au semi-marathon en 1:21:59, tandis que le second était le coureur expérimenté de Mahón, Tere lvarez (1:41:10) et le Majorquin complète le podium Xisca Gomila (1:44:45).

En plus du semi-marathon, la course de 10 kilomètres a également eu lieu au cours de laquelle Sergi Reurer Il n’avait aucun rival, gagnant avec un temps de 34:02. Grande course de l’actuel détenteur du record de l’île du semi-marathon, qui a contrôlé ses foulées sans laisser d’options au second, Jonathan Carreras (36:17) et Toni Florit (36:43), qui a battu le sprint pour Alex Coll.

Dans la catégorie féminine Maria Fiol il s’est clairement imposé dès l’arrivée sur la ligne d’arrivée avec un temps de 39:47, étant le seul capable de descendre en dessous de 40 minutes, tandis que monique bosch est arrivé avec un temps de 42:49 et Tonia Pons Il était troisième après être arrivé avec 43 minutes.

Dans la course populaire, Marc Rochelt Il n’a pas raté son rendez-vous et a remporté une autre année avec un temps de 15h10 d’avance sur Sergi-pons (15:11), dans un joli duel de sprint, complétant le podium Guillem Bagur (15:59). Chez les femmes, victoire pour Maria Arguimbau (20:10) avant Ester Servera (21:29) et de Maïté pons (21:47).

De plus, l’événement comportait des courses des plus petits qui se disputaient différentes distances autour de la place et qui ont servi de point culminant à la festival d’athlétisme traditionnel de Minorque.

L’événement s’est clôturé par la remise des trophées à laquelle ont assisté les Maire de Ciutadella, Joana Gomila, la Conseillère aux Sports, Sandra Moll, et la gérante de la Fundació Foment del Turisme de Menorca, Elena Costa.