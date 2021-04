Moller-Hansen, nouveau joueur des Dragons de Barcelone

19/04/2021 à 11:39 CEST

Sport.es

Nicholas Moller-Hansen Il est un nouveau joueur pour les Dragons de Barcelone. Le Danois de 24 ans fait maintenant officiellement partie de l’équipe qui Adam Rita et le reste du personnel technique aura à leur disposition.

Le nouveau joueur des Dragons de Barcelone joue le rôle de «joueur de ligne offensive». Moller-Hansen rejoint cette ligne offensive de l’équipe qui formeAdam Rita à Jan Raus, qui avait déjà été annoncé comme nouveau joueur la semaine dernière.

Il y a deux saisons, en 2019, le nouveau joueur des Dragons était proclamé champion du Danemark avec les Triangle Razorbacks, l’une de ses dernières équipes. L’année dernière, il a joué pour les Grizzlys Catalans, tandis que cette année, il a joué pour les Pioners de L’Hospitalet.

Le nouveau ‘Offensive Lineman’ (OL) arrive dans le groupe qu’il dirige Adam Rita impatient de faire face à ce nouveau projet: «J’ai hâte de commencer

travailler avec mes nouveaux collègues, avec le personnel technique et avec toutes les personnes qui font partie de l’organisation. J’espère que c’est une belle saison pour moi, pour

l’équipe et pour toute la franchise & rdquor ;.

La direction et le personnel technique des Dragons de Barcelone ont vu en Nicholas Moller-Hansen un joueur expérimenté qui est devenu champion dans son pays d’origine – au Danemark. Un joueur puissant avec la capacité de donner protection et temps au Quarterback et de créer des espaces pour faciliter le jeu de course.