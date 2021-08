Mollie Hemingway remporte le prix Bradley 2021 ⋆ 10z viral

La rédactrice en chef fédéraliste Mollie Hemingway a été sélectionnée mardi par la Fondation Lynde et Harry Bradley comme lauréate du prix Bradley 2021. L’honneur est décerné chaque année à trois personnes dont les réalisations reflètent l’objectif du groupe de « restaurer, renforcer et protéger les principes et les institutions de l’exceptionnalisme américain ».

« Mollie est une journaliste incontournable pour son analyse pointue, ses recherches approfondies et ses reportages perspicaces », a déclaré Rick Graber, président et chef de la direction de la Fondation Bradley. «Elle a une compréhension approfondie de l’impact des événements actuels sur nos libertés, qu’elle tisse de manière réfléchie dans son écriture. La Fondation Bradley est fière d’honorer Mollie avec un prix Bradley pour ses contributions significatives au dialogue sur les questions marquantes de notre temps.

Les lauréats de différents domaines ont été sélectionnés après examen de 100 candidatures. Parmi les récents lauréats du prix figurent la juge Janice Rogers Brown, le journaliste Roger Kimball, Jason L. Riley du Manhattan Institute, Charles R. Kesler du Claremont Institute et d’autres dirigeants. L’honneur est accompagné d’une allocation de 250 000 $.

“C’est un prix phénoménal et bien mérité pour Mollie Hemingway, qui est devenue une journaliste et analyste politique incontournable”, a déclaré l’éditeur fédéraliste Ben Domenech. « Sa perspicacité, sa perception et la profondeur de ses connaissances se sont avérées inégalées ces dernières années. Elle a développé une capacité unique à identifier les faux récits, à anticiper où ils se dirigent et à déployer une éthique de travail acharnée pour traquer la vérité. Toute l’équipe de Federalist est fière d’elle et nous sommes reconnaissants à la Fondation Bradley de lui avoir décerné ce grand honneur.

Hemingway, co-auteur avec l’avocate Carrie Severino du livre à succès 2019 “Justice on Trial: The Kavanaugh Confirmation and the Future of the Supreme Court”, est sur le point de publier son nouveau livre “Rigged: How the Media, Big Tech, and the Les démocrates ont saisi nos élections » le 12 octobre.

“Je suis ravi et honoré d’avoir été sélectionné par la Fondation Bradley et d’être en si auguste compagnie”, a déclaré Hemingway. « Parce qu’il peut être très difficile de se dresser contre tout un établissement médiatique déterminé à colporter de faux récits, le courage de la Fondation Bradley est louable. À une époque de censure, de suppression du discours politique et de déplateforme des dissidents politiques, le soutien de Bradley au journalisme, au monde universitaire et à la fondation de l’Amérique est essentiel.