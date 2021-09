Molly Goddard RTW printemps 2022 – WWD

Molly Goddard a jeté un coup d’œil à ses premières collections et s’est à nouveau penchée sur les vêtements vintage pour enfants, en envoyant des modèles avec des hauts trapèze smockés, des volants et des robes courtes et rebondissantes. C’était naturel : la créatrice a eu son premier enfant en avril, un garçon, et maintenant elle vit au pays des petits vêtements. Ils sont dans ses archives, dans sa tête et accrochés dans le placard du bébé.

Goddard a déclaré qu’elle avait commencé à concevoir cette collection alors qu’elle était enceinte de huit mois, “et a fait exploser les robes de bébé que je portais quand j’étais enfant à la taille adulte, en traçant le motif et en la rendant 10 ou 20 fois plus grande”, a déclaré la créatrice. “J’imaginais les vêtements que porterait mon enfant et j’étais obsédée par les robes à smocks, les bas de survêtement et les ballerines.”

Cette collection elle-même n’avait pas les proportions exagérées, ni l’épanouissement des saisons précédentes, et elle a également atténué le tulle. Pourtant, cette sortie printanière avait toujours ses charmes sous la forme d’un haut rose mousseux court avec des manches transparentes que Goddard a associé à un jean large; une robe courte à volants avec une jupe ample et un haut t-shirt ; et beaucoup de tricots brillants et contrastés de style “Cat in the Hat”.

Bien que cette collection n’ait pas été aussi bruyante que les précédentes, Goddard a certainement droit à au moins une saison discrète de temps en temps. Après tout, c’est la créatrice qui a contribué à susciter la rage actuelle pour les vêtements de jour à smocks, froncés et à volants, et ces tricots amples et confortables enveloppants qui se sentent aussi édifiants qu’un câlin de maman.