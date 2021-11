Molly-Mae a parlé du vol dans une nouvelle vidéo YouTube

Dans sa nouvelle vidéo YouTube mise en ligne hier, Molly-Mae a parlé en détail du vol chez elle et dans l’appartement de Tommy où plus de 800 000 £ de biens ont été volés.

L’influenceur de 22 ans a déclaré que les voleurs avaient complètement » saccagé » et » vidé » leur maison, ce qui ne leur laissait » pas grand chose du tout « .

Molly-Mae a révélé qu’elle se sentait coupable après avoir lu des commentaires en ligne sur le vol. Elle se demande si elle avait réellement partagé « trop » avec ses fans en ligne et sur ses plateformes de médias sociaux.

Elle a déclaré que le vol était la pire chose qui soit jamais arrivée au couple. Dans sa vidéo, elle a déclaré: «C’était tout simplement horrible, horrible, terrible. Nous avons donc eu affaire à beaucoup de choses. Notre appartement a été cambriolé, saccagé, vidé, tout ce que vous voulez.

Molly-Mae a révélé qu’elle et Tommy avaient quitté leur appartement juste après le cambriolage, qui aurait eu lieu alors que le couple Love Island était à Londres pour célébrer le nouveau lancement de Beauty Works de Molly-Mae.

Dans la vidéo, elle a parlé davantage de la culpabilité qu’elle ressent actuellement. Elle a déclaré: «Je n’ai jamais pensé que si je devais être volé, je me sentirais coupable d’avoir été volé. Mais je pense qu’en voyant beaucoup de choses sur les réseaux sociaux et en voyant beaucoup d’opinions sur les raisons pour lesquelles nous avons été volés, j’ai commencé à me dire, mon Dieu, était-ce de ma faute ? » Puis elle a continué à expliquer comment c’est son travail de partager chaque détail de sa vie, c’est ce pour quoi elle est payée et comment elle gagne sa vie.

Vers la fin de sa vidéo, Molly-Mae a déclaré à quel point il est difficile de trouver l’équilibre entre ce qu’elle partage de sa vie et combien elle garde un secret. Elle a expliqué: « Ce n’est la faute de personne, c’est juste une chose vraiment, vraiment horrible qui s’est produite. »

Molly-Mae a ensuite expliqué qu’elle ne ferait aucune visite détaillée de sa nouvelle maison parce qu’elle voulait rester en sécurité. Elle a également déclaré qu’elle ferait un « effort conscient » pour s’assurer qu’elle et Tommy soient protégés à l’avenir.

Vous pouvez regarder la vidéo YouTube complète de Molly-Mae sur le vol ici :

