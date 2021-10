Molly-Mae et Tommy victimes d’un vol de gang de 800 000 £ à leur domicile

Le couple aurait déclaré qu’il ne retournerait jamais dans sa maison de Manchester

Molly-Mae Hague et Tommy Fury ont été victimes d’un vol de 800 000 £ dans leur appartement de Manchester la semaine dernière. Un « gang expérimenté » aurait « tout pris » laissant le couple vouloir ne jamais retourner dans leur maison.

L’incident aurait eu lieu à 22 heures jeudi la semaine dernière, alors que le couple Love Island était à Londres pour célébrer le nouveau lancement de Beauty Works de Molly-Mae. Un certain nombre d’objets ont été emportés lors du vol, y compris des bijoux, qui auraient laissé Molly-Mae et Tommy avec uniquement les objets qu’ils avaient emportés à Londres.

Des sources ont déclaré au MailOnline que le couple était « extrêmement secoué » et « ne retournerait jamais » dans leur appartement. Un initié a déclaré à la publication: «Il semble que ce soit un gang expérimenté qui sait ce qu’il fait car il a des machines et a attendu que Molly et Tommy soient absents.

«Ils se sont approchés de la propriété par l’arrière et ont brisé les fenêtres et les portes de leur balcon pour accéder à leur appartement. Ils ont volé environ 800 000 £ de biens, ne leur laissant plus rien d’autre que ce qu’ils avaient sur eux dans leurs valises à Londres le soir de l’événement.

« Molly a été photographiée cette nuit-là lorsque le vol a eu lieu lors de son événement Beauty Works x Molly Mae à Londres. Ils semblaient avoir pris peur et partirent aussi vite que possible à travers le parc à l’arrière. Ils ne retourneront plus jamais dans leur appartement. Malheureusement, ils ont le sentiment d’avoir été ciblés et ne s’y sentent plus en sécurité.

Un représentant de Molly a déclaré à MailOnline: « Molly se porte bien compte tenu des circonstances. Cela a été une période très pénible, mais elle essaie d’être aussi positive que possible. »

Un représentant de la police du Grand Manchester a confirmé : « Le vendredi 22 octobre 2021, la police a reçu un rapport faisant état d’un cambriolage dans une propriété de la région de Hale Barns. » Il a été signalé que la police enquête actuellement, mais aucune arrestation n’a été effectuée.

