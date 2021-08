Molly McCann est prête à se battre pour sa carrière à l’UFC contre Ji Yeon Kim avec un contrat expirant, dit que le MMA anglais est dans un «âge d’or»

Molly McCann de Liverpool rejoint une foule d’autres stars britanniques du MMA sur la carte de l’UFC à Las Vegas la semaine prochaine.

Mais peu peuvent avoir plus en jeu que Meatball Molly.

McCann revient dans l’octogone début septembre

McCann rencontre Ji Yeon Kim à l’UFC Fight Night 191 où ses compatriotes Darren Till, Paddy Pimblett et Tom Aspinall sont tous en action.

La joueuse de 31 ans a une fiche de 10-4 après avoir perdu ses deux derniers combats, mais elle en a remporté trois de suite avant cela.

S’adressant à talkSPORT, McCann dit que les combats pendant la pandémie ne lui ont pas rendu service.

“Nous avons eu trois grandes victoires et je pense que nous y voilà, puis nous avons eu trois clients difficiles, des chefs de jus qui ont consommé de la drogue et ont été bannis”, a déclaré McCann.

«Mais, j’ai dû partir et évaluer et je pense que la différence pour moi est que je n’ai pas bien géré les combats pendant la pandémie.

« C’était une période un peu folle. Avant d’aller à Abu Dhabi avant de perdre le premier, je n’étais pas autorisé à entrer dans le gymnase pendant deux semaines avant de prendre l’avion. Donc, mon entraînement était littéralement de 10 km autour de Sefton Park. Quelques séances de sparring et nous étions absents.

Les fans de MMA sont tombés amoureux de McCann après qu’elle ait réussi à remporter une victoire avec une terrible blessure à l’œil

Avec sa dernière défaite, McCann dit qu’elle ne pouvait rien reprocher à la préparation, mais elle a eu du mal à exécuter le plan de match dans l’octogone.

“Ensuite, le camp suivant était irréel, pour être juste”, a commencé McCann. «Je frappais les pads de manière irréelle, mais ensuite je suis entré là-dedans et cela n’augurait rien de bon pour moi. C’est vraiment ennuyeux, parce que je pense que le monde entier sait ce que je mets dans le combat. Je ne néglige aucun effort.

« Ce que nous avons trouvé avec Molly McCann, c’est qu’en tant qu’outsider, elle fait toujours mieux. Et si vous obtenez un adversaire de jeu, vous obtiendrez un bon combat et c’est ce que j’ai dans mon prochain adversaire. Je ne ressens pas la pression.

«Je suis juste prêt à arracher absolument la tête de f ****** de quelqu’un. Malheureusement pour Kim, c’est ce qui va se passer dans ce combat.

La première victoire de Molly McCann à l’UFC est venue de Priscila Cachoeira

McCann sait qu’elle va avoir une guerre, mais elle a l’impression que les Britanniques sur la carte doivent prouver leur point de vue pour obtenir un spectacle dans un stade au Royaume-Uni.

«Je suis très conscient de ce qu’elle apporte à la table; elle a une portée de 10 pouces sur moi, elle a combattu les meilleurs au monde, elle s’entraîne à Las Vegas – mais je viens de Liverpool et je me bats sur une carte de Liverpool.

« Nous emportons quelque chose de différent avec nous dans notre esprit et notre style. La ville est en pleine effervescence pour nous en ce moment et nous sommes dans l’âge d’or du MMA anglais et britannique.

«Nous devons tous jouer parce que nous devons tous le ramener à Liverpool pour un spectacle dans un stade. Je la veux à Goodison Park mais ce sera probablement la carte de Till donc je devrai aller à Anfield !

Molly McCann est une grande fan d’Everton

Après sa victoire sur Arine Lipski, McCann a signé un contrat de quatre combats avec l’UFC, un accord sur lequel elle a terminé 1-2 jusqu’à présent.

Cet accord est conclu après avoir affronté Kim et McCann dit qu’elle sait qu’elle se bat pour sa carrière à l’UFC.

«C’est mon dernier combat sur le contrat. C’est grand ou rentrer à la maison. Avant l’UFC Londres, on m’a dit que si je perdais, c’était fini. Et vous avez vu la performance que j’ai pu sortir du sac là-bas. Je ne dis pas que c’est le cas maintenant, mais vous n’avez qu’à lire entre les lignes.

« Je ne suis pas du genre à être choyé – littéralement – ​​mais je sais ce qu’on attend de moi et je poursuis une performance et un sentiment comme celui-là depuis. Je crois juste que c’est là. L’esprit, le corps et l’âme sont alignés et je n’ai rien à perdre.

« Je suis l’outsider, je suis loin de chez moi ; J’ai tout à gagner et rien à perdre. Je suis 0-2, la pression n’est pas sur moi, c’est sur elle. Elle est à Vegas, elle s’entraîne au Performance Institute, c’est la fille au foyer, mais je suis la Meatball et tout le monde m’aime là-bas [laughs]. “

McCann affrontera Ji Yeon Kim à l’UFC Fight Night 191 le samedi 5 septembre et vous pouvez le regarder sur BT Sport