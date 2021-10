La star de Last Man Standing Molly McCook, la créatrice de Pioneer Woman Ree Drummond et Food Network se lancent tous dans le jeu de film de Noël conçu pour la télévision avec Candy Coated Christmas. Le nouveau film, qui ne sera disponible que sur Discovery + à partir du 19 novembre, marque le premier long métrage scénarisé de Food Network et le premier concert d’acteur de Drummond. Le projet a été annoncé en août et une bande-annonce a été publiée plus tôt cette semaine.

Drummond joue le rôle du propriétaire d’une boulangerie dans la ville de Peppermint Hollow, la capitale mondiale de la menthe poivrée. McCook incarne Molly Gallant, qui retourne dans la ville natale de sa défunte mère à Washington après avoir appris que l’entreprise familiale faisait faillite. Elle est déterminée à vendre la maison d’enfance de sa mère jusqu’à ce qu’elle rencontre Noah Winters (Aaron O’Connell), qui déchire la maison avec sa famille. Bien sûr, étant donné qu’il s’agit d’un film de Noël, Molly va tomber amoureuse de la ville, de la boulangerie de Drummond et de Noah.

Dans la bande-annonce, le personnage de Drummond, Bee, distribue des bouchées de brownie à la menthe, dont la recette peut facilement être trouvée sur le site Web de Food Network. « Je suis incroyablement honoré que Food Network m’ait demandé de jouer Bee », a déclaré Drummond dans une déclaration à PEOPLE. « Si je devais être dans un seul film dans ma vie, je veux que ce soit un film de Noël. »

Food Network publiera également une émission spéciale sur la réalisation du film, Candy Coated Christmas: Behind the Scenes avec Ree Drummond le 1er novembre. Drummond fera visiter aux téléspectateurs le plateau du film et montrera quelques astuces de cuisson. « C’était tellement amusant de faire partie de Candy Coated Christmas; il y avait tous les éléments magiques qui rendent les films de vacances si spéciaux », a déclaré Drummond en août. « Les nerfs initiaux que je ressentais à l’idée de rejoindre ce projet se sont complètement dissipés lorsque je suis entré dans le monde doux et charmant de Peppermint Hollow! »

Candy Coated Christmas a été écrit par Ellie Kanner, Alex Yonks et Joey Plager. Kanner a réalisé le film, qui a été produit par MarVista Entertainment, rapporte Variety. Discovery espère que le projet sera un succès, donc plus de films de vacances accompagnés de fonctionnalités spéciales sur Discovery + pourraient être à venir à l’avenir.

McCook est surtout connu pour avoir joué le rôle de Mandy Baxter, la fille de Mike Baxter de Tim Allen, dans Last Man Standing. Elle a joué dans les trois dernières saisons de la série, remplaçant Molly Ephraim lorsque Fox a relancé la série. McCook a également joué dans The Ranch de Netflix en tant que Darlene et Good Trouble de Freeform. Son père, la star de The Bold and the Beautiful John McCook, joue également dans Candy Coated Christmas.