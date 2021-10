Molly Ringwald et sa fille Adele, 12 ans, sont jolies en tenues roses sur le tapis rouge

Molly Ringwald et sa fille de 12 ans Adele Georgiana sont jolies en rose ! Le duo mère-fille a posé ensemble dans des ensembles roses assortis lors du gala d’automne de l’American Ballet Theatre au David H. Koch Theatre du Lincoln Center de New York mardi soir. Alors que Ringwald optait pour une robe nuisette classique, Adele avait l’air tendance avec sa veste rose en fourrure et ses cheveux pastel assortis.

Ringwald, qui est également maman de Mathilda, 18 ans, jumelle d’Adele, Roman Stylianos, 12 ans, est bien sûr connue pour ses films des années 1980, dont Pretty in Pink (1986), Sixteen Candles (1984) et The Breakfast. Club (1985), mais elle a admis sur Radio Andy de SiriusXM plus tôt ce mois-ci qu’elle hésitait à regarder ces films avec ses jeunes enfants en raison de nombreux sujets et moments qui n’ont pas vraiment bien vieilli.

(Photo : Jamie McCarthy/. pour American Ballet Theatre)

« C’est définitivement une époque différente. Les gens me demandent si je les ai regardés avec mes enfants, et j’ai regardé le premier … avec Mathilda. Et c’était une expérience tellement émouvante que je n’ai pas trouvé cette force pour le regarder avec mes deux autres enfants », a-t-elle expliqué. « Ma fille Adele, 12 ans, est la personne la plus éveillée que vous ayez jamais rencontrée, et je ne sais tout simplement pas comment je vais traverser ça, vous savez, en la regardant avec elle et [her] en disant : ‘Comment as-tu pu faire ça ? Comment pourriez-vous faire partie de quelque chose qui…' »

Alors que Ringwald a reconnu qu’il y avait des aspects « troublants » de ses films célèbres, elle a ajouté: « D’un autre côté, ils concernent aussi des gens qui se sentent comme des étrangers. Ils parlent à beaucoup de gens. Ils sont compliqués. J’ai l’impression que c’est ce qui rend les films vraiment merveilleux. » Ringwald voudrait « changer » ces parties des films à l’avenir, mais elle ne « veut pas qu’elles soient effacées ». L’actrice a expliqué : « Je suis fière de ces films et j’ai beaucoup d’affection pour eux. Ils font tellement partie de moi. »

Au milieu du mouvement #MeToo, Ringwald a exprimé des sentiments similaires à propos de ses films emblématiques dans un essai pour The New Yorker, en utilisant la scène dans laquelle le personnage de Judd Nelson regarde sa jupe dans The Breakfast Club comme exemple du cinéaste « d’angle mort flagrant » John Hughes avait des points.

« Les films de John transmettent la colère et la peur de l’isolement que ressentent les adolescents, et voir que d’autres peuvent ressentir la même chose est un baume pour le traumatisme subi par les adolescents. Il est difficile de dire si cela suffit à compenser l’inconvenance des films, » Ringwald a écrit en 2018. » Même les critiquer me donne l’impression de me débarrasser d’une génération de certains de ses plus beaux souvenirs, ou d’être ingrat puisqu’ils ont aidé à établir ma carrière. Et pourtant, les embrasser me semble totalement hypocrite. «