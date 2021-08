Molly Ringwald, star du “Breakfast Club”, écrit un hommage émouvant au défunt père après sa mort à 80 ans

Le père de la star du Breakfast Club Molly Ringwald, le musicien de jazz Robert Scott Ringwald, est décédé mardi. Il avait 80 ans. Ringwald a rendu hommage à son père en écrivant sa nécrologie dans le Sacramento Bee Friday et a partagé une collection de photos sur Instagram.

“C’est avec le cœur lourd que ma famille dit au revoir à mon père. Je me considère très chanceux d’avoir eu dans ma vie aussi longtemps que je l’ai fait. Robert Scott Ringwald 1940-2021 La nécrologie que j’ai écrite pour lui est dans ma bio.” Ringwald a écrit sur Instagram. Elle a inclus quelques photos d’elle avec son père, ainsi qu’une photo du pianiste enfant. La dernière diapositive indiquait “père” en braille, car Robert était légalement aveugle lorsqu’il était bébé et est devenu totalement aveugle à l’adolescence.

Robert est né le 26 novembre 1940 à Roseville, en Californie. Il a commencé à prendre des cours de piano à 5 ans et a rejoint son premier groupe à 13 ans. À 17 ans, Robert jouait déjà dans des boîtes de nuit en tant que musicien professionnel et a continué à jouer pour le reste de sa vie, a écrit Ringwald dans la nécrologie. En 1960, il épouse Adèle Frembd, sa femme depuis 60 ans.

Bien que Robert ait commencé à jouer du jazz moderne, la musique de Louis Armstrong a inspiré sa passion de toujours pour l’interprétation et la préservation du jazz de la Nouvelle-Orléans. “Tous ceux qui connaissaient Bob connaissaient également son côté espiègle et son sens de l’humour toujours présent et légèrement grivois”, a écrit Ringwald. “Si vous n’aviez pas suffisamment supplié pour sortir de sa liste de blagues par e-mail, vous en auriez reçu une quelques jours seulement avant sa mort.”

Robert était un pilier de la scène musicale de Sacramento, formant le groupe de jazz Fulton Street, qui s’est produit lors du premier festival de jazz de Sacramento en 1974. Il a été l’un des premiers membres du conseil d’administration du festival, qui a eu lieu chaque année pendant 44 ans. En 2012, le festival l’a honoré en tant que « l’empereur du jazz », un honneur qui « l’a à la fois touché et embarrassé », a écrit Ringwald.

“Bien qu’il ait été interprète pendant presque toute sa vie, il n’était jamais à l’aise de recevoir de l’attention à moins qu’il ne soit sur scène avec un piano”, a ajouté la star de Riverdale. “Néanmoins, Bob attirait l’attention partout où il allait. Son charisme naturel, son authenticité et son sens de l’humour ont fait que les gens sont tombés amoureux de lui et ont voulu être autour de lui.”

Robert laisse dans le deuil son épouse Adele, sa soeur Renee Angus; filles Beth Ringwald Carnes et Ringwald; fils Kelly Ringwald; deux petits-fils; deux petites-filles; deux belles-petites-filles; un arrière-petit-fils; et un beau-arrière-petit-fils. “Bien qu’il n’ait jamais voulu être défini par sa cécité, il ne pouvait s’empêcher d’être un ambassadeur pour changer la perception de ce qu’il est possible de faire tout en vivant avec un handicap”, a écrit Ringwald à propos de son père. “Sa dignité, son humour, sa force de caractère et son courage resteront toujours dans les mémoires et chéris de tous ceux dont la vie a été touchée par la sienne.”