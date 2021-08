Molly Seidel demande à sa famille de boire une bière pour elle après le bronze olympique

in

Molly Seidel, ayez-vous une journée !

À l’approche des derniers jours des Jeux olympiques de Tokyo, Seidel ne devait pas se placer près du podium du marathon féminin. Et pourtant, Seidel a terminé à une troisième place surprise vendredi après avoir couru le marathon en 2:27:36, devenant ainsi la troisième Américaine à remporter une médaille olympique dans cette épreuve.

De plus, cet événement était le TROISIÈME marathon de Seidel ! Réaliser un temps comme celui-là lors de votre troisième marathon à vie, et néanmoins aux Jeux olympiques, est un exploit incroyable et un merveilleux moment d’exploit athlétique.

Voici comment la fin de la course s’est déroulée vendredi.

MOLLY SEIDEL REMPORTE LE BRONZE 🥉 L’Américaine termine derrière deux Kenyanes dans le marathon féminin 👏#OlympicHERstory | #SeeHerShine pic.twitter.com/JSo8Bbf5S5 – Sur son territoire (@OnHerTurf) 6 août 2021

Une superbe troisième place de Seidel a ensuite été couronnée par un beau moment d’émotion entre elle et sa famille après la course. Seidel a été submergée par l’émotion de voir sa famille célébrer sa médaille de bronze, puis n’a eu qu’une seule demande pour célébrer l’occasion.

« Veuillez boire une bière pour moi ! »

“Je suis tellement fatigué. S’il te plaît, bois une bière pour moi !” La médaillée de bronze olympique du marathon @ByGollyMolly12 a une demande d’après-course pour sa famille 🍻#OlympicHERstory | #TokyoOlympics pic.twitter.com/lRhpWA0XKj – Sur son territoire (@OnHerTurf) 7 août 2021

Quel moment pour Seidel. Sans aucun doute, sa famille a également été obligée!

