Molly Shannon de The Other Two, Helene York tease la saison 2

Le monde a besoin de plus de Pat Dubek dans des moments comme ceux-ci.

Donc, c’est plutôt bien que dans la saison deux de The Other Two, Chase Dreams (Déambulateur de cas) prend la place de maman Pat, qui est jouée par le merveilleux Molly Shannon, alors qu’elle démarre sa carrière en tant qu’animatrice de son propre talk-show.

Tout cela fait partie de “l’année du oui” de Pat et comme Molly l’a dit à E! News dans une interview exclusive, “Elle saisit vraiment ses opportunités, et elle adore être mère, donc les deux ensemble, comme si les choses ne pouvaient pas être mieux.”

Bien sûr, être un animateur d’émission de télévision n’est pas tout ce qu’il est censé être. Il y a les premières heures et les activités promotionnelles, mais étant la mère dévouée qu’elle est, Pat va faire en sorte que tout fonctionne d’une manière ou d’une autre.

Cependant, Molly a prédit que ce comportement agréable aux gens ne durerait pas longtemps. “Elle roule à 100 milles à l’heure maintenant, comme si elle était tout pour tout le monde”, a déclaré l’actrice du Lotus blanc, “et je pense qu’elle devra trouver comment prendre soin d’elle-même.”