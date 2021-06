Molotov dénonce légalement le candidat de Morena. ‘Que la loi soit accomplie’ – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le groupe de rock mexicain Molotov a déposé hier, devant le parquet général, une plainte contre le candidat morenista à la présidence municipale d’Aguascalientes, pour avoir utilisé sa chanson ‘Voto Latino’ sans son autorisation.

Arturo Ávila Anaya, le candidat de Morena, a pris la question et l’a adaptée à des fins électorales, pour la poster plus tard sur son compte Twitter le 31 mai, ce qui a bouleversé Molotov.

“Comme c’est dans le domaine public, beaucoup de nos chansons sont connues pour leur satire politique et leur critique acerbe des dirigeants de notre pays, c’est pourquoi tout au long de près de 27 ans de carrière artistique, nous n’avons jamais autorisé, et nous n’autoriserons jamais , l’utilisation de l’une de nos chansons à des fins politiques et bien moins, pour être utilisée par les candidats comme propagande pendant les campagnes électorales », a déclaré le groupe dans un communiqué.

“Nous exigeons que la loi soit observée et que nos droits soient respectés”, ont-ils souligné.

Dans la dénonciation des faits, le gang indique que, sauf erreur dans le jugement de la personne qui l’a déposée, ce qui s’est passé pourrait constituer un crime au détriment de Molotov.

