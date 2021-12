Mom to Sue de Hana Kimura, producteur de la série Netflix Reality à la suite du suicide d’un lutteur

La lutteuse professionnelle Hana Kimura s’est suicidée l’année dernière et sa mère prend des mesures. Selon Kyodo News, Kyoko Kimura devrait intenter une action en justice l’année prochaine contre le producteur de la série de téléréalité Netflix Terrace House alors qu’elle demande une indemnisation pour sa fille qui est apparue dans l’émission. Kyodo a déclaré qu’elle souhaitait que Fuji Television Network Inc. et la société de production enquêtent « sincèrement » sur la raison du suicide de sa fille et « clarifient au tribunal si les droits humains des acteurs étaient protégés ».

Kimura était sur Terrace House pour la saison 2019-2020. Elle a été retrouvée morte dans son appartement en mai 2020 après avoir été agressée sur les réseaux sociaux. L’incident a entraîné l’annulation du spectacle. « Nous tenons à exprimer nos sincères condoléances pour la mort de Hana Kimura, a déclaré à l’époque un communiqué de l’émission, selon le Japan Times. Nous prenons l’incident au sérieux et continuerons d’y répondre de manière sincère. »

Peu de temps après la mort de Kimura, Kyoko a déclaré que sa fille lui avait parlé de « The Costume Incident » dans la série. « Le 15 mai, Hana et moi avons fêté l’anniversaire de sa grand-mère. En conduisant Hana chez elle, elle a fondu en larmes », a déclaré Kyoko, selon Yahoo. Kimura voulait bien se présenter en tant que lutteuse professionnelle. Cependant, on lui a dit de mettre en valeur son image de « talon », selon Kyoko. « L’incident du costume » dépeint Kimura criant à son camarade de casting Kai Kobayashi et lui frappant sa casquette de la tête pour avoir accidentellement rétréci son costume dans la machine à laver. Mais Kyoko a déclaré que l’incident était une mise en scène.

Kimura avait 22 ans au moment de sa mort et a passé la majeure partie de sa carrière de catcheur professionnel avec World Wonder Ring Stardom au Japon. Pendant son séjour à Stardom, Kimura a remporté deux fois le championnat Artist of Stardom et une fois le championnat Goddess of Stardom. Kimura a également participé à des compétitions internationales, apparaissant dans Ring of Honor et Pro-Wrestling: Eve.

« Ring of Honor est profondément attristé d’apprendre que la star japonaise Hana Kimura est décédée. Elle avait 22 ans », a déclaré la société dans un communiqué l’année dernière. « Hana était l’une des meilleures jeunes stars de STARDOM, la première organisation de lutte professionnelle féminine dans ce sport. Elle a également participé à plusieurs matchs à ROH, y compris un match par équipe de six femmes au G1 Supercard devant une foule à guichets fermés à Madison Square Jardin. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes en crise, veuillez appeler la National Suicide Prevention Lifeline au 1-800-273-TALK (8255) ou contactez la Crisis Text Line en envoyant TALK au 741-741.