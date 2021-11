Moment adorable, le cerf, le blaireau et le renard se réunissent tous dans le même jardin

C’est toujours un moment magique où un peu de la nature s’immisce dans la vie suburbaine.

Un couple a été stupéfait lorsque leur maison est devenue un lieu de rencontre pour le meilleur de la faune de la campagne anglaise.

Un cerf, un renard et un blaireau ont été aperçus en train d’explorer ensemble un jardin à Tunbridge Wells, dans le Kent.

Julian Lloyd, 62 ans, et sa femme Gillian, ont intentionnellement transformé leur terrain en un haut lieu de la nature dans l’espoir d’attirer différents types d’animaux.

Au cours des deux années qui ont suivi leur emménagement, le couple a triplé la taille de son étang de jardin, identifié de nombreux sentiers pour la faune et installé un total de 23 nichoirs à oiseaux.

Ainsi, Gillian, une photographe animalière, n’a pas tardé à saisir l’appareil photo lorsqu’elle a repéré le trio curieux à la fin du mois dernier.

Julian a déclaré: «Nous avons souvent des animaux sauvages dans le jardin – bien que nous n’ayons jamais eu cette combinaison auparavant.

« Lorsque nous avons emménagé, nous avons remarqué que nous étions tout le temps entourés d’animaux sauvages, alors nous avons décidé de faire de notre jardin une sorte de réserve faunique.

«Nous avons identifié les sentiers de la faune, nettoyé et agrandi notre étang et planté de nombreuses fleurs sauvages.

«Nous avons également des tas de bûches qui sont des refuges pour les souris et les insectes, et 23 nichoirs avec plusieurs oiseaux bien nourris.

«Lorsque nous avons partagé les vidéos sur notre Facebook, les gens comparaient la rencontre à quelque chose d’un film de Disney ou Les animaux de Farthing Wood.

« Nous sommes simplement heureux de pouvoir fournir un espace sûr pour que la faune puisse venir interagir – c’est certainement amusant à regarder. »

