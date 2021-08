Moment de fierté ! La marine indienne obtiendra le premier porte-avions indigène IAC-1 Vikrant ; Va pour les essais en mer

L’IAC-1 `Vikrant’ pèse 40 000 tonnes et fonctionne sur un mécanisme de décollage court mais de récupération arrêtée (STOBAR). (Photos fournies par la marine indienne)

Le 4 août 2021, le premier porte-avions indigène de la marine indienne IAC-1 ‘Vikrant’ a navigué pour ses premiers essais en mer d’entrepreneur (CST). C’est la 50e année du rôle majeur de son célèbre prédécesseur dans la victoire de la guerre de 1971. Après avoir terminé avec succès les essais de bassin en novembre dernier, le porte-avions a commencé les essais en mer aujourd’hui. L’IAC-1 du projet 71 est le navire de guerre le plus grand et le plus complexe jamais conçu et construit en Inde. Avec cette nouvelle réalisation, l’Inde a maintenant rejoint un groupe restreint de pays qui construisent leurs propres porte-avions.

Selon la marine indienne, « malgré les défis du COVID19, c’est grâce aux efforts de toutes les parties prenantes que le projet a réussi à passer au stade des essais en mer. »

Une fois les essais terminés, le porte-avions qui a été construit au chantier naval de Cochin, à Kochi, sera mis en service dans la marine indienne l’année prochaine en hommage aux 75 ans d’indépendance de l’Inde.

Contenu autochtone

L’IAC-1 fabriqué en Inde contient près de 75 pour cent de contenu indigène, qui comprend l’acier utilisé dans la construction ainsi que les capteurs et les armes clés à bord.

Un certain nombre de systèmes de navigation, de communication et d’exploitation.

Le projet d’IAC-1, qui accuse déjà du retard, a été initialement approuvé par l’ancien gouvernement NDA. Il a été conçu en Inde.

Maintenant que les essais en mer ont commencé, la course pour laquelle les combattants monteront à bord va également commencer.

L’IAC-1 `Vikrant’ pèse 40 000 tonnes et fonctionne sur un mécanisme de décollage court mais de récupération arrêtée (STOBAR). Ce mécanisme est similaire à celui de l’INS Vikramaditya qui a un saut à ski angulaire.

Il sera alimenté par quatre turbines à gaz General Electric (GE) des États-Unis.

L’atout marin le plus puissant

L’Inde opère avec un seul porte-avions INS Vikramaditya. Et une fois que l’IAC-1 sera mis en service l’année prochaine, il renforcera la marine indienne et sa portée et sa polyvalence aideront à sécuriser les intérêts dans la région de l’océan Indien et au-delà.

Comme cela a été rapporté précédemment, les trois groupes d’équipage ont été identifiés et le capitaine a été nommé et ont tous été approuvés.

Selon la marine indienne, le navire, une fois mis en service, exploitera les hélicoptères russes d’alerte rapide Kamov-31, un avion de chasse MiG-29K, qui sera bientôt mis en service par l’hélicoptère multirôle américain MH-60R. Il y aura également à bord des hélicoptères légers avancés qui ont été fabriqués par l’entreprise publique Hindustan Aeronautics Limited.

Comment ces actifs vous seront-ils utiles ?

Outre le terme souvent utilisé d’interopérabilité avec d’autres actifs, en particulier lors de divers exercices, il fournira à la marine indienne une guerre anti-sous-marine aéroportée et une alerte précoce aéroportée, plus de puissance aérienne sur de longues distances, ainsi que la guerre anti-surface, offensive et défensive contre-air , et l’interdiction aérienne.

À bord de l’IAC-1, il y aura également un système de gestion de combat indigène qui prendra en charge l’amélioration de l’évaluation des menaces et de l’allocation des ressources (TERA). Cela contribue à l’intégration efficace de la planification de la mission du MiG 29K russe embarqué dans le rôle offensif/défensif.

L’accent est maintenant mis sur le développement rapide de l’intelligence artificielle (IA), car celle-ci se prépare maintenant pour une guerre future.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.