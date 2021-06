Moment émouvant alors que les fans du Danemark et de la Finlande scandent le nom de Christian Eriksen après que le milieu de terrain de l’Inter Milan souffre d’une énorme peur de la santé lors du choc de l’Euro 2020

in

“Les fans finlandais scandent ‘Christian’ et les fans danois leur crient ‘Eriksen’.”

Le football s’est uni au Parken Stadium de Copenhague samedi soir, bien que dans les circonstances les plus horribles.

Les supporters se sont réunis à Copenhague après l’incident déchirant

Twitter/@MicGWagner

Le football sans supporters n’est rien

L’étreinte est survenue après que le milieu de terrain danois Christian Eriksen s’est effondré soudainement sur le terrain vers la fin de la première mi-temps, la RCR étant administrée à l’ancien homme de Tottenham pendant une période prolongée.

Des défibrillateurs ont également été utilisés alors que les craintes concernant la santé du joueur grandissaient.

Les joueurs du Danemark et de la Finlande ont regardé avec étonnement les événements qui se déroulaient devant eux, avec les supporters présents en larmes.

Dans un geste élégant, deux énormes drapeaux finlandais ont été utilisés pour donner à Eriksen l’intimité qu’il méritait lorsqu’il a été retiré du terrain.

Il est sûr de dire que nous craignions tous le pire compte tenu de la gravité de l’incident, mais des images ont depuis émergé du joueur de 29 ans conscient et éveillé – au grand soulagement de la fraternité du football.

La fédération danoise a également confirmé qu’il était “éveillé” après avoir quitté le stade.

Eriksen semblait être assis après un traitement long et inquiétant

Les joueurs danois étaient en grande détresse lorsque Eriksen a reçu un traitement

Les deux groupes de fans sont restés assis pendant le retard prolongé dans des scènes étonnantes d’unité et de soutien à Eriksen.

Une vidéo du journaliste Michael Wagner montrait des fans finlandais scandant « Christian » et des fans danois leur criant « Eriksen ».

Alex Crook, regardant les scènes des talkSPORT Towers, a déclaré à l’époque: “Personne ne part tôt, non pas parce qu’ils espèrent que le match va continuer, mais sûrement parce qu’au moment où ils retournent à leurs voitures et commencent à rentrer chez eux, ils veulent pour entendre des nouvelles positives au sujet de Christian Eriksen.

Crooks a ajouté: «J’ai reçu un message de quelqu’un qui a reçu une formation médicale et on m’a dit qu’un défibrillateur vous donne une chance de 80 d’amener quelqu’un qui est jeune, en forme et en bonne santé.

«Et bien sûr, Christian Eriksen est tout cela. La RCR maintient le cœur à un rythme choquant et la vitesse est un élément clé de la chaîne de survie.

. – Piscine

Deux énormes drapeaux finlandais ont donné à Eriksen l’intimité dont il avait besoin pendant les moments critiques sur le terrain

Les joueurs finlandais ne pouvaient pas non plus croire ce qu’ils avaient vu

“C’est quelque chose que David Connolly a déjà abordé, la vitesse à laquelle le personnel médical s’est rendu compte de la gravité de la situation indique des signes positifs.”

Pendant ce temps, l’agent Martin Schoots a fait une mise à jour positive sur l’état d’Eriksen lors d’un entretien avec la station de radio néerlandaise NOS Langs de Lijn.

“Je ne sais pas grand-chose, mais je connais le bien”, a déclaré Schoots. “Je viens de parler à son père et il dit qu’il respire et peut parler.”

Le diffuseur allemand ZDF a également déclaré qu’Eriksen lui-même avait demandé à l’équipe danoise de continuer le match – qui a terminé 1-0 contre la Finlande.