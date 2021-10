Moment émouvant, le fils de Cheick Tiote pointe le nom du défunt père à l’extérieur de St James ‘Park alors que la famille assiste à l’affrontement de Newcastle contre Tottenham

Il y a eu un moment réconfortant à St James ‘Park lorsque le fils de Cheick Tiote a montré le nom de son défunt père sur un mur à l’extérieur du sol.

Tiote est décédé tragiquement en 2017 après avoir subi un arrêt cardiaque lors d’une séance d’entraînement pour le club chinois Beijing Enterprises.

Tiote est dans les mémoires des fans de Newcastle, en particulier pour son égalisation mémorable contre Arsenal

Les fans ont été choqués par sa mort subite en 2017

Le milieu de terrain restera également dans les mémoires des fans de Newcastle au cours de ses six ans et demi dans le nord-est entre 2010 et 2017.

Il a disputé 156 matches et marqué un but – et c’est un but dont tous les supporters se souviendront longtemps.

C’était un égaliseur de 25 verges dans le célèbre match où Newcastle est revenu de 4-0 contre Arsenal pour faire match nul 4-4.

Son jeune fils a été photographié à St James ‘Park dimanche pour le match contre Tottenham, qui était le premier depuis le rachat de 305 millions de livres sterling par un groupe saoudien.

Le jeune a été vu en train de souligner le nom de son défunt père sur un mur à l’extérieur du sol, puis également assis dans une chemise de Newcastle à l’intérieur du stade.

Les images ont suscité l’émotion des fans – pas seulement de Newcastle – mais des clubs de tout le pays

Les images ont été publiées sur les réseaux sociaux et les fans ont répondu par des messages positifs et des vœux de bonheur.

Le match à St James ‘Park a vu les Magpies perdre 3-2 contre les Spurs dans un match qui a été interrompu pendant environ 20 minutes en raison d’une urgence médicale dans la foule.

Un fan a subi un arrêt cardiaque signalé avec les stars de Tottenham, Sergio Reguilon et Eric Dier, informant rapidement l’arbitre et le personnel médical de ce qui se passait.

Un médecin A&E qui était dans les gradins a rapidement commencé la RCR – qui, associée à l’utilisation d’un défibrillateur, a permis de sauver la vie de la personne.

Newcastle a confirmé que l’homme était stable et réactif après avoir été transporté à l’hôpital.

Reguilon a alerté l’arbitre de l’incident dans les tribunes

