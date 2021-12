Moment gênant de la princesse Anne et Camilla à Noël | Royale | Des nouvelles

La princesse Anne isolée pour Noël après un test Covid positif

Cette période festive a été un peu différente pour la famille royale cette année en raison de la pandémie de coronavirus en cours. La reine a annulé le rassemblement traditionnel de Sandringham, choisissant de rester au château de Windsor et d’organiser une célébration plus petite à la lumière des cas croissants de la variante Omicron. Sa Majesté a rendu hommage à son défunt mari dans son émission de Noël cette année alors qu’elle subissait sa première saison des fêtes sans le prince Philip, décédé en avril.

Dans un message profondément personnel, elle a déclaré : « Noël peut être difficile pour ceux qui ont perdu des êtres chers. Cette année surtout, je peux comprendre pourquoi.

Pendant ce temps, la princesse Anne était isolée pendant la pause en raison d’un test positif pour Covid.

L’année dernière également, le Noël de Sandringham a été annulé car le pays a été plongé dans un autre verrouillage juste avant le grand jour.

Le dernier Noël normal pour la famille royale et le reste du pays était 2019.

Les membres de la famille royale ont suivi toutes leurs traditions de Noël habituelles cette année-là, y compris le service de 11 heures à l’église St Mary’s Magdalene près de Sandringham House le matin de Noël.

Tous les membres de la famille royale y assistent, y compris Anne et Camilla, qui ont eu un moment gênant en arrivant à l’église.

Les membres de la famille royale adhèrent généralement à un code vestimentaire strict pour les visites à l’église, mais les deux belles-sœurs ont réussi à porter exactement la même nuance de violet.

Les deux avaient de longs manteaux violets et des chapeaux violets formels de forme similaire dans ce qui était une malheureuse coïncidence.

Ils semblaient même porter la même paire de longues bottes noires.

Les femmes royales sont généralement informées de la couleur que portera la reine afin d’éviter un affrontement, mais il semble qu’elles n’aient pas réussi à communiquer entre elles à cette occasion.

Les deux membres de la famille royale étaient photographiés en train de se réunir à l’extérieur de l’église et semblaient prendre la situation avec bonne humeur.

Anne regarda Camilla de haut en bas et sembla rire.

Il n’est peut-être pas surprenant que les deux aient opté pour une couleur avec de tels liens historiques avec la royauté.

La teinture violette n’était autrefois abordable que pour l’élite.

Il est également d’usage que les membres de la famille royale portent des couleurs unies comme la reine, de sorte que leurs robes, manteaux, chapeaux et sacs correspondent tous.

Alors que la gaffe de la mode a fait rire un peu, ce sont les jeunes membres de la famille royale qui ont volé la vedette en 2019, alors que le prince George et la princesse Charlotte assistaient pour la première fois au service religieux de Noël.

Camilla convainc le prince Charles de lire ‘A Christmas Carol’

Les enfants ont rencontré plusieurs fans et, lorsque la reine est partie à la fin, on a pu voir Charlotte faire la révérence après une démonstration de sa mère Kate, duchesse de Cambridge.

La reine elle-même avait l’air très festive en rouge vif alors qu’elle se dirigeait vers l’église, une couleur qu’elle portait également pour son émission de Noël cette année.

Dans son discours de la semaine dernière, la reine a déclaré : « La vie, bien sûr, se compose de séparations finales ainsi que de premières réunions ; et autant que ma famille et moi manquons [Prince Philip], je sais qu’il voudrait que nous profitions de Noël.

« Bien que Covid signifie à nouveau que nous ne pouvons pas célébrer tout à fait comme nous l’aurions souhaité, nous pouvons toujours profiter des nombreuses traditions heureuses.

« Que ce soit le chant des chants de Noël (tant que l’air est bien connu) ; décorer l’arbre; donner et recevoir des cadeaux; ou en regardant un film préféré dont nous connaissons déjà la fin, il n’est pas surprenant que les familles chérissent si souvent leurs routines de Noël.

«Nous voyons nos propres enfants et leurs familles embrasser les rôles, les traditions et les valeurs qui comptent tellement pour nous, car ils sont transmis d’une génération à l’autre, parfois mis à jour pour les temps changeants.

« Je le vois dans ma propre famille et c’est une source de grand bonheur. »

La reine a ensuite félicité le défunt duc d’Édimbourg pour son travail de pionnier dans les causes environnementales et a également rendu hommage à son fils le prince Charles et à son petit-fils le prince William pour avoir poursuivi ce travail.

C’est avec le décès du mari de la reine que l’accent a été mis davantage sur ce qu’elle a appelé « passer le relais », les sept principaux membres de la famille royale jouant un rôle plus important dans l’assistance de Sa Majesté.

Ces membres de la famille royale sont Charles et Camilla, William et son épouse Kate, duchesse de Cambridge, ainsi qu’Anne, le prince Edward et son épouse Sophie, comtesse de Wessex.